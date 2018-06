Jerry Van Dyke, irmão mais novo de Dick Van Dyke, morre aos 86 anos

Daniel E. Slotnik, The New York Times

Jerry Van Dyke, que depois de décadas no show business finalmente emergiu da sombra de seu irmão mais velho, Dick, com um papel indicado para o Emmy na série cômica Coach, da ABC, morreu sexta-feira, 5, em sua fazenda no Arkansas, EUA. Ele tinha 86 anos.

A mulher de Jerry, Shirley Ann Jones, disse que sua saúde se deteriorou desde um acidente de carro em 2015. Desde o início, a carreira na TV de Van Dyke estava entrelaçada com a de seu irmão. Uma das suas primeiras aparições na televisão foi em 1962, em um episódio de duas partes de The Dick Van Dyke Show, como Stacey Petrie, o irmão comediante do personagem de Dick, Rob Petrie.

Enquanto Dick teve sucesso desenfreado no começo, com show na Broadway, o filme Bye Bye Birdie, o musical da Disney Mary Poppins e The Dick Van Dyke Show, a carreira de seu irmão foi definida por uma série de projetos de curta duração, como The Judy Garland Show e Picture This.

Van Dyke foi franco, mas bem-humorado sobre suas falhas. “Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu definitivamente teria apagado as coisas”, disse ele à Associated Press em 1994. “Quase tudo o que fiz!”

O pior desses projetos foi My Mother the Car, que durou por uma temporada no início da NBC, em setembro de 1965. Ele faz o papel de um homem que compra um carro com o espírito de sua mãe falecida, interpretada por Ann Sothern.

A premissa parece exagerada, senão bizarra, mas as comédias fantásticas como Jeannie É um Gênio e A Feiticeira tornaram-se populares na mesma época. My Mother the Car nunca pegou e foi atacada pelos críticos. "Quando as pessoas falam sobre a televisão ruim, My Mother the Car é o programa que elas se lembram", disse Van Dyke ao AP em 1990. Ele passou a ter papéis em outras séries que não duraram muito, como Accidental Family e 13 Queens Boulevard.

Seu irmão, entretanto, teve mais sucesso, incluindo um papel principal no filme de 1968 de Disney, O Calhambeque Mágico, um musical sobre um carro voador. Mas, em 1989, Jerry Van Dyke conseguiu o papel de Luther Van Dam, o assistente do treinador de futebol interpretado por Craig T. Nelson, em Coach, que durou até 1997. Eles trabalharam juntos para liderar o Minnesota State University Screaming Eagles, muitas vezes com aparições de profissionais do futebol como Troy Aikman, Dick Butkus e Jerry Jones, além de atores como Lucy Liu, Drew Carey e Mary Hart.

Van Dyke foi convidado em programas de entrevistas, como Late Show With David Letterman, e foi indicado para quatro Emmys como ator coadjuvante, mas nunca ganhou nenhum. Ele disse à USA Today, em 1990, que estava entusiasmado por ter algum reconhecimento após sua carreira sinuosa.

Seu irmão Dick Van Dyke tem atualmente 92 anos.