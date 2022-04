Jennifer Lopez ganha documentário da Netflix que abrirá o Festival de Tribeca

Um documentário da Netflix sobre a cantora e atriz Jennifer Lopez intitulado Halftime vai abrir o 21.º Tribeca Festival. O anúncio foi feito nesta quarta, 13, pela direção do festival de cinema de Nova York.

Embora o Tribeca seja tradicionalmente realizado na primavera, este ano ele foi adiado para o verão, com abertura prevista para o dia 8 de junho.

Em 2020, Lopez apresentou o show do intervalo do Super Bowl ao lado de Shakira. O filme, que vai estrear em 14 de junho na Netflix, e será apresentado no United Palace, em Washington Heights, em Manhattan.

O festival foi realizado no ano passado no mesmo teatro, exibindo em sua abertura o filme musical de Lin-Manuel Miranda, In the Heights.

"Ter a oportunidade de compartilhar este filme na tela grande com um público de Nova York é um sonho tornado realidade'', diz Lopez. Nascida no Bronx, a atriz recentemente sugeriu que ela e Ben Affleck estão noivos. Um vídeo postado apenas para os fãs inscritos em sua newsletter mostrou Lopez olhando para um grande anel verde em sua mão esquerda.

O Tribeca Festival acontece de 8 a 19 de junho.