Jamie Foxx será Mike Tyson em minissérie sobre a vida do boxeador

Uma minissérie de TV inspirada na vida do boxeador americano Mike Tyson está em andamento, com o ator Jamie Foxx no papel-título e Martin Scorsese na produção, disse o próprio "Iron Mike" em um comunicado enviado à AFP nesta segunda-feira, confirmando uma informação do The Hollywood Reporter.

Um assessor de imprensa do diretor americano Antoine Fuqua indicou que ele vai dirigir a minissérie. Nenhum acordo foi fechado com uma emissora, de acordo com o Hollywood Reporter.

"Há muito tempo procuro alguém para contar minha história", disse Mike Tyson, que acredita que seu recente retorno aos ringues e a "empolgação dos fãs" tornam este "o momento perfeito".

"Estou ansioso para trabalhar com Martin (Scorsese), Antoine (Fuqua), Jamie (Foxx) e toda a equipe criativa para trazer ao público uma série que captura minha trajetória profissional e pessoal, mas também inspira e diverte", disse o ex-boxeador.

No dia 28 de novembro, "Iron Mike" voltou aos ringues, aos 54 anos, contra Roy Jones Jr (de 51 anos), com um empate, como parte de uma nova liga de ex-astros do esporte criada por Mike Tyson, a Legends Only League.

Nascido no Brooklyn, Mike Tyson é uma das figuras mais icônicas da história do boxe. Mais jovem campeão mundial dos pesos pesados da principal categoria, aos 20 anos e 4 meses, "Kid Dynamite" fascinou o mundo com a força de seu soco e seu constante empenho nas lutas.

No âmbito esportivo, ele emendou momentos de glória, com destaque para uma série de 37 lutas sem derrota no início de sua carreira, e as quedas, com uma derrota improvável em 1991 alem de uma luta tragicômica contra Evander Holyfield em 1996.

Ele também alternou glória e declínio no nível pessoal. Foi condenado por estupro, preso e foi dependente de cocaína, antes de viver um renascimento, há pouco mais de dez anos.

No final de fevereiro, a plataforma Hulu (Disney) anunciou a produção de outra minissérie sobre Mike Tyson, chamada Iron Mike.

O ex-boxeador havia dito que este projeto foi realizado sem o seu consentimento e que ele não receberia nenhum direito de sua exploração. Ele havia denunciado a "ganância" da Hulu e a "apropriação" de sua história, pedindo um boicote à plataforma.