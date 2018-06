'Jamais faríamos hoje na TV o que fazíamos na década de 1990. Ficou chato', diz Gugu

Pela primeira vez em mais de 40 anos de carreira Gugu Liberato apresentará uma atração que não é um programa de auditório. O apresentador está de volta às telinhas no comando do reality show Power Couple Brasil, que estreia na Record na próxima terça-feira, 24 de abril. "Nunca deixei de participar da criação de um programa de TV. É absolutamente diferente de tudo que já fiz antes", conta ele.

+++ Após três anos no ar, programa do Gugu na Record chega ao fim

Ao lado do diretor do núcleo de realities da emissora, Rodrigo Carelli, Gugu Liberato foi oficialmente apresentado à imprensa como comandante da nova atração na tarde desta sexta-feira, 20, na região de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. "Tenho experiência com provas e brincadeiras no Domingo Legal. Vou trazer um pouco disso para lá", diz Gugu.

+++ Filho parabeniza Gugu com foto do apresentador quando criança; veja

Antes apresentado por Roberto Justus, o Power Couple Brasil chega à sua terceira temporada em 2018. Exibido de segunda a sexta-feira, sempre à noite, após o Jornal da Record, o reality mostrará o cotidiano de 11 casais que disputarão um prêmio total que pode superar o valor de R$ 1 milhão. Para isso, marido e mulher precisarão realizar apostas de até R$ 40 mil nas provas individuais e em dupla. Além das dinâmicas, o programa apresentará a convivência deles, que estarão confinados na casa.

+++ Gugu será apresentador do 'Power Couple Brasil'

Sobre as comparações com Justus, primeiro apresentador do programa, Gugu diz não se importar. "A minha identidade virá com o tempo. Vou fazer do meu jeito. A única exigência que fiz foi a de me movimentar mais. Queria ficar mais perto dos participantes. O dia a dia vai dar mais a minha cara ao programa", conta.

+++ Você se lembra do Dani Boy? Veja como o assistente mirim do Gugu está atualmente

Em janeiro de 2018, após 3 anos no ar com o Programa do Gugu, ele acertou sua renovação de contrato com a Record por mais um ano. No segundo semestre, o apresentador ainda terá um outro programa na emissora. Segundo Carelli, "um formato inédito e original nunca visto antes". "Eu não pensava em apresentar um reality show. Resisti um pouco no início, mas justamente por não saber do que se tratava. Me surpreendi com a estrutura. Vai ser um Power Couple diferente do anterior. Teremos plateia e toda terça, dia da eliminação de um dos casais, nós vamos fazer o programa ao vivo. São todos elementos que me identifico muito", afirma. "Sou movido a desafios. Quando entro na rotina, já quero mudar e fazer algo novo. Não aguento ficar fazendo a mesma coisa sempre. Eu pedi para mudar, já não aguentava mais", complementa.

Anos 1990. Banheira do Gugu, Concurso Gata Molhada, Táxi do Gugu, Gugu na Minha Casa ou a Prova da Bexiga: quem não se lembra desses clássicos da televisão brasileira? Gugu Liberato, certamente, é memória viva de quem cresceu vendo TV na já saudosa década de 1990. Gugu, no entanto, tem dúvidas sobre repetir a dose nos tempos atuais. "Jamais faríamos hoje na televisão brasileira o que fazíamos na década de 1990. A patrulha é muito maior. Eu, particularmente, acho bem chato. Fere a liberdade e a criatividade", diz ele.