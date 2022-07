Ivete Sangalo posa ao lado de Diogo Nogueira em nova imagem de seu programa 'Pipoca da Ivete'

Com previsão de estreia para o dia 24 de julho, o Pipoca da Ivete ganhou mais uma imagem de divulgação. A cantora e apresentadora Ivete Sangalo posou ao lado do sambista Diogo Nogueira no palco de seu novo programa que vai ocupar as tardes de domingo da Globo, logo após a Temperatura Máxima.

Durante um evento de apresentação da atração, a baiana falou sobre sua expectativa e inspirações para mais esse desafio. “Todos os rios da minha vida correm para o mar que é esse programa. Coisas que eu aprendi, que gostava de fazer e que vivi deságuam nesse mar. ‘Pipoca da Ivete’ é a síntese de tudo que eu sou e tem como principal objetivo a diversão”, descreveu Ivete.

O evento acompanhou a gravação da seção musical do programa que contou com a presença de Diogo Nogueira no palco ao lado da cantora. O sambista cantou o samba Tá escrito. Além de convidados musicais, a atração também terá brincadeiras, interpretações, dança, humor, bate-papo e quadros diversos, como adiantou a cantora. “Esse programa é diversão; é isso que eu sei entregar. Antes de ser cantora, na minha casa, a alegria era a condição sine qua non da minha família. Aqui eu vou cantar, atuar, brincar. Estou chegando com a minha energia, e também vou aprender muito. No meu olhar, coisas muito incríveis vão acontecer nessa caminhada”.

Ivete também falou sobre as trocas que teve com o diretor artístico, Creso Eduardo Macedo, durante a fase de criação do programa. Para ela, esta foi uma parte essencial da concepção do ‘Pipoca da Ivete’. “Falamos muito sobre o meu encontro particular com o programa. Criei um condicionamento emocional para essa nova jornada a partir das conversas que tivemos inúmeras vezes.”

‘Pipoca da Ivete’ tem direção artística de Creso Eduardo Macedo e direção de gênero de Boninho.