Ingressos para a Comic Con 2019 estão à venda; veja os valores

A organização da Comic Con Experience 2019, também conhecida apenas como CCXP 2019, iniciou nesta terça-feira, 9, a venda de ingressos para a edição deste ano, que acontece de 5 e 8 de dezembro, em São Paulo. Uma novidade para 2019 é o ingresso social, um valor diferenciado para quem doar à feira um livro novo ou usado, mas em bom estado.

São quatro tipos de ingressos:

- Ingresso convencional: acesso a todas as atrações do dia, como paineis, estandes e lojas.

- Ingresso Epic Experience: todos os benefícios anteriores, mais: autorização para entrada uma hora antes da abertura oficial, durante os quatro dias do evento; voucher com direito a uma foto ou autógrafo com um artista convidado; credencial colecionável exclusiva; desconto de 10% em lojas do festival; kit Epic (com camiseta, pôster oficial e outros brindes); e entrada na Spolier Night, abertura da feira um dia antes - 4 de dezembro - para convidados.

- Ingresso Full: todos os benefícios do ingresso Epic Experience, mais: acesso à entrada VIP; ao VIP Lounge (com alimentação e serviço de concierge); entrada exclusiva no Auditório Cinemark XD com lugar reservado; fotos e autógrafos com quatro artistas convidados; e quatro colecionáveis exclusivos da Iron Studios (ESGOTADO).

- Ingresso Unlock: todos os benefícios do ingresso convencial, mais: autorização para entrada uma hora antes da abertura oficial, durante os quatro dias do evento; entrada na Spoiler Night; passeio guiado na montagem da CCXP19, na quarta-feira, dia 04/12/2019; e conferência definitiva de negócios do entretenimento, nos dias 03 e 04 de dezembro de 2019, das 8h às 18h, com café da manhã e almoços inclusos.

Veja os valores do primeiro lote, que se estende até o dia 30 de abril:

5/12, quinta-feira: R$ 180,00 (inteira), R$ 90,00 (meia) e R$ 110,00 (ingresso social)

6/12, sexta-feira: R$ 240,00 (inteira), R$ 120,00 (meia) e R$ 140,00 (ingresso social)

7/12, sábado: R$ 360,00 (inteira), R$ 180,00 (meia) e R$ 200,00 (ingresso social)

8/12, domingo: R$ 360,00 (inteira), R$ 180,00 (meia) e R$ 200,00 (ingresso social)

4 dias: R$ 960,00 (inteira), R$ 480,00 (meia) e R$ 540,00 (ingresso social)

Epic: R$ 1.300,00

Full: R$ 8.000,00 (ESGOTADO)

Unlock: R$ 1.800,00

Compras podem ser feitas pelo site oficial do evento.

O que é a CCXP?

Comic Con Experience (CCXP) é um evento que reúne artistas, fãs e os principais nomes da cultura pop no mundo. Com estandes das indústrias de vídeo-games, histórias em quadrinhos, filmes e séries para TV, o evento é o maior festival geeks do mundo.