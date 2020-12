Humorista Rodela morre aos 66 anos, vítima do novo coronavírus

O humorista Luiz Carlos Ribeiro, mais conhecido pelo nome artístico Rodela, morreu nesta quarta-feira, 2, em São Paulo, vítima do novo coronavírus. Ele estava internado há duas semanas no Hospital Geral de Guarulhos. Aos 66 anos, Rodela era um dos integrantes do programa do Ratinho, no SBT.

Rodela era conhecido pela proeza de fazer inúmeras caretas e conquistou os fãs ao participar de diversos programas de auditório no SBT. Ele apareceu pela primeira vez na televisão em 1992. Cinco anos depois, ele foi um dos destaques no programa Ratinho Livre, ainda na Record TV. Rodela transitava entre as duas emissoras. Havia feito participações em A Praça é Nossa e no Show do Tom.

"Que triste a perda desse artista excêntrico e talentoso. Rodela foi nosso parceiro de palco e fez muita gente rir. Meus sentimentos a família. Vai deixar saudades", escreveu Ratinho no perfil oficial dele no Instagram. No final de outubro, o apresentador também teve diagnóstico positivo para covid-19, mas conseguiu se recuperar.

A assessoria de imprensa do SBT confirmou a morte do ator e lamentou: "É com pesar que o SBT lamenta o falecimento do humorista Luiz Carlos Ribeiro, mais conhecido como Rodela, nesta quarta-feira, 2 de dezembro. Nesta terça-feira, 1, foi confirmado seu diagnóstico para covid-19. O SBT presta solidariedade e deseja que Deus conforte sua família".