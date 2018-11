‘House of Cards’ se engaja sem Kevin Spacey

A sexta e última temporada de House of Cards levanta uma bandeira contra o machismo na política ao colocar Claire Underwood (Robin Wright) como a primeira presidente da história dos Estados Unidos.

A opção do roteiro foi uma clara resposta ao terremoto causado pelas acusações de assédio sexual contra o ator Kevin Spacey, o premiado protagonista da série que alavancou a plataforma Netflix.

Quando o caso veio à tona, em novembro do ano passado, as filmagens estavam adiantadas. Spacey foi sumariamente demitido e as cenas gravadas jogadas fora.

Foi diante do vazio e da pressão dos prazos que se optou pelo caminho quase militante de vislumbrar as dificuldades, preconceitos e reações à ascensão de uma mulher na Casa Branca.

A ideia parecia ousada, mas frustrou as expectativas da plataforma.

A massa indignada que aplaudiu a demissão de Spacey ignorou a bem-intencionada iniciativa da Netflix.

Já os fãs (que restaram) da série e críticos foram duros com o desfecho da história.

Claire definitivamente deixou muito a desejar a Hillary Clinton, a mulher que mais perto chegou da presidência dos Estados Unidos. A repercussão de House of Cards 6 foi praticamente nula.

Sem Spacey, Robin Wright se viu sozinha diante do gigantesco desafio de dar um fim digno a uma série que marcou época.

Um sinal do desgaste, porém, foi a decisão de reduzir de 13 para 8 episódios.

Na trama, Claire chega aos 100 dias de mandato cercada de problemas, conspirações e ameaças.

A presidente cerca-se de mulheres em seu gabinete, mas não consegue evitar o cerco do mundo corporativo e a desconfiança do mundo político.

Dois irmãos de uma poderosa família norte-americana com interesses obscuros arraigados na presidência ganham protagonismo como os “vilões”.

O quarto poder da imprensa também está presente, como nas temporadas anteriores. Dessa vez, entretanto, o jornalismo surge em meio a um debate promissor, mas mal explorado: a crise dos meios de comunicação a aquisição de jornais e emissoras por conglomerados com múltiplos interesses.

Uma opinião recorrente de quem teve paciência para chegar até o final é que foi difícil entender o que se passou em House of Cards 6.

A produção também abandonou de vez a liturgia do cargo que marcou época nas primeiras temporadas.

Foi flagrante também a dificuldade de seguir em frente sem o ator que era a alma da série. Tudo pareceu meio improvisado.