'House of Cards' retoma filmagens da última temporada e anuncia novos atores

House of Cards, uma das mais bem sucedidas da Netflix, afetada pelos escândalos de assédio sexual de seu protagonista, Kevin Spacey, que foi despedido em novembro, retomou nesta quarta-feira, 31, as filmagens de sua última temporada.

Em um comunicado, a Netflix anunciou que os atores Greg Kinnear e Diane Lane farão parte do elenco da série nesta sexta temporada, que terá oito episódios.

As gravações foram suspensas temporariamente em outubro, após Spacey ter sido acusado de assédio sexual pelo ator Anthony Rapp, que alega ter sofrido abusos em 1986, quando tinha 14 anos.

Após essa denúncia, vários testemunhos se somaram à acusação de Rapp e inclusive trabalhadores e ex-funcionários da produção de "House of Cards" afirmaram que tinham sofrido agressões e abusos sexuais por parte de Spacey.

A denúncia levou o ator a assumir sua homossexualidade e alegar que não se lembrava do fato, embora tenha dito que, se realmente aconteceu, devia "as mais sinceras desculpas".

"Honestamente, não me lembro do encontro, teria sido há mais de 30 anos. Mas se me comportei como ele descreve, devo as mais sinceras desculpas pelo que teria sido um comportamento ébrio profundamente inadequado", escrevem Spacey em um comunicado publicado em sua conta no Twitter.

Após o ocorrido, a Netflix e a produtora da série, Media Rights Capital, fizeram mudanças no roteiro para que o foco da história recaísse sobre Claire Underwood (Robin Wright), esposa de Frank Underwood, personagem interpretado por Spacey.

A Netflix informou recentemente que o cancelamento do contrato de Spacey e de outros projetos previstos com o ator causaram perdas de US$ 39 milhões, segundo o balanço do quarto trimestre de 2017 da companhia.

Por enquanto, não há uma data de estreia prevista para o lançamento da última temporada de House of Cards.