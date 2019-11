HBO vai trazer atores de 'His Dark Materials' para a CCXP 2019

Após Netflix e Warner Bros. chegou a vez da HBO anunciar algumas de suas estrelas internacionais para a Comic Con Experience (CCXP) São Paulo 2019. A gigante da televisão - e agora do streaming -, vai trazer para o Brasil os atores da His Dark Materials, nova série do canal, para compartilhar com os presentes os bastidores e o dia a dia das gravações. O encontro com os fãs está marcado para domingo, 8 de dezembro, no auditório do Cinemark XD.

Entre os confirmados estão Dafne Keen, que interpreta a protagonista Lyra Belacqua, Ruth Wilson (atriz ganhadora do Globo de Ouro), que vive a Mrs. Coulter e Clarke Peters, o The Master. Juntos, eles irão falar um pouco sobre como é participar da produção e como foi se envolver no mundo mágico dos livros de Phillip Pullman.

No local, os fãs também poderão participar de uma experiência imersiva sobre a série His Dark Materials, que estreia episódios inéditos todas as segundas, às 23h, na HBO e na HBO GO.

Vale lembrar que além do elenco da série, outros nomes de peso também já foram confirmados, como Gal Gadot e Patty Jenkins, de Mulher Maravilha 1984 e Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead e Cathy Yan, de Aves de Rapina (Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa), todas pela Warner Bros. Já pela Netflix, vêm nomes como Ryan Reynolds, de Esquadrão 6 e o elenco da série La Casa de Papel.

A Comic Con, que bateu recorde em 2018, ao receber mais de 260 mil visitantes, torna a ocorrer neste ano na São Paulo Expo, entre 5 e 8 de dezembro. No entanto, para os fãs que deixaram para comprar na última hora, a notícia não é muito boa: todos as opções de pacotes e passes por dia destinadas ao grande público, já estão esgotadas. Apenas um pacote especial destinado à profissionais da comunicação está disponível, por R$2.000. Mas informações podem ser consultadas no site do site do evento.

Comic Con Experience São Paulo 2019

Datas: de 5 a 8 de dezembro de 2019

Local: São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, Água Funda, São Paulo - SP)

Ingressos:

Todos os pacotes e os passes por dia estão esgotados.

Unlock (pacote voltado para profissionais do mercado de entretenimento): R$ 2.000,00