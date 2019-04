HBO divulga novo teaser da 8ª temporada de Game of Thrones

O canal HBO divulgou um mais um teaser da oitava e última temporada da série Game of Thrones, que estreia em 14 de abril, domingo. Com pouco mais de um minuto, o vídeo mostra o castelo de Winterfell aparentemente em ruínas, junto a um inverno rigoroso que parece ter abalado Westeros. Sem mostrar qualquer personagem, o teaser aumenta a ansiedade dos fãs de GoT.

Teaser completo