HBO anuncia nova temporada de 'Sex and the City'

O serviço de streaming HBO Max anunciou neste domingo, 10, que irá produzir uma nova temporada da série Sex and the City, encerrada em 2004.

O revival, que se chamará "And Just Like That...", terá dez episódios com as atrizes Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Entre as protagonistas, somente Kim Catrall ficou de fora do elenco.

Parker, co-produtora da série com Nixon, Davis e Michael Patrick King, postou uma prévia em sua conta no Instagram.

A série original foi criada por Darren Star com base em um livro de Candace Bushnell e foi ao ar pela primeira vez em 1998. Ela durou seis temporadas.

A franquia gerou dois filmes, em 2008 e 2010, e um prequel, exibido em 2013 por duas temporadas. Ainda não há previsão de lançamento para a nova temporada.