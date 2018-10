Guillermo del Toro vai dirigir 'Pinóquio'

Guillermo del Toro finalmente vai tirar do papel um projeto que o acompanha por toda a vida. O cineasta mexicano, vencedor do Oscar, produzirá e dirigirá um longa de animação sobre o Pinóquio para a Netflix.

"Desde que posso me lembrar quero fazer esse filme", disse Del Toro em comunicado enviado pela Netflix. "Sou muito grato porque a equipe da Netflix está me brindando com a oportunidade da minha vida de apresentar ao público do mundo todo a minha versão deste estranho boneco convertido em menino de verdade."

A história clássica, que se passa na Itália dos anos 1930, será apresentado como um musical em stop motion. Netflix espera que a produção comece no final deste ano.

"Nenhuma forma de arte teve mais influência na minha vida e no meu trabalho do que a animação, e nenhum personagem da literatura teve uma conexão pessoal tão profunda como Pinóquio", disse o cineasta.

"Na nossa história, o Pinóquio é uma alma inocente com um pai desapegado que se perde no mundo que ele tenta entender. Ele embarca numa viagem extraordinária que o ajuda a compreender profundamente seu pai e o mundo real."

Este será o primeiro longa de Del Toro desde A Forma da Água, que ganhou quatro prêmios Oscar este ano, incluindo os de melhor filme e melhor diretor.

Guillerme Del Toro já trabalhou com a Netflix. Ele criou a série de TV premiada com o Emmy, Trollhunters, e a primeira parte da triologia Tales of Arcadia. A segunda parte 3 Below, estreia em 21 de dezembro e será seguida por Wizards, em 2019. Ele também criou a série prevista para breve: Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight.

Pinóquio é uma produção de Guillermo del Toro, The Jim Henson Company e Shadow Machine.