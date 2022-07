'Guerra de Covers' estreia no E! com participação de Adam Lambert

Guerra de Covers, programa de competição musical que promete reunir as melhores bandas cover, com participação especial de Adam Lambert, estreia no Brasil nesta segunda-feira, 1º, às 20h, no canal de TV por assinatura E! Entertainment.

Guerra de Covers busca não apenas o melhor desempenho vocal, mas também a melhor imitação de um grande artista escolhido. Em cada episódio o público vai acompanhar dois concorrentes dando o melhor de si para homenagear o trabalho de algum ícone da música realizando covers.

Entre os grandes sucessos que os participantes irão apresentar estão Aretha Franklin, Blink 182, Bon Jovi, Britney Spears, Carrie Underwood, Céline Dion, Cher, Coldplay, Depeche Mode, Dolly Parton, Elton John, Foo Fighters, Jennifer Lopez, Keith Urban, Lady Gaga, Ozzy Osbourne, Poison, Tim McGraw, Tina Turner, U2, entre outros.

O programa será apresentado pelo dançarino de hip hop freestyle americano, coreógrafo, ator e produtor Stephen 'tWitch' Boss. Já o júri será composto por grandes estrelas internacionais, como Adam Lambert (Queen + Adam Lambert, American Idol, Glee), Meghan Trainor (The Voice, RuPaul's Drag Race) e Ester Dean (Pitch Perfect, The Voice).

Ao fim da temporada, o vencedor será premiado com um grande prêmio em dinheiro no valor de US $25 mil e estrelará uma apresentação musical no The Tonight Show, com Jimmy Fallon, que também é produtor do programa.