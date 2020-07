Gol de Maradona marcado com a mão inspira filme da Netflix

O cineasta italiano Paolo Sorrentino, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro por A Grande Beleza, de 2013, vai escrever e dirigir um filme sobre o ex-jogador Diego Maradona para a Netflix.

A produção do longa vai ocorrer em Nápoles, na Itália. O cineasta terá a companhia do produtor e conterrâneo Lorenzo Mieli.

“The Hand of God (A mão de Deus, em tradução livre) representa pela primeira vez na minha carreira um filme íntimo e pessoal, um romance ao mesmo tempo alegre e doloroso”, disse Sorrentino.

O nome do filme faz referência ao mitológico e irregular gol de mão que o ex-craque argentino marcou contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, no México.

“Esse filme tem uma condição ideal porque, para mim, um filme significa exatamente: ir para casa”, completou.

O diretor italiano de 50 anos de idade foi também o realizador do longa A Juventude, de 2015, e da série The Young Pope, de 2016.

Já Lorenzo destaca o prazer de trabalhar com Sorrentino. “Desta vez, para produzir um filme, me deixa ainda mais feliz e empolgado. Paolo me surpreende pela sua capacidade de limpar as cartas e de se renovar. Ele é o parceiro ideal para enfrentar esta nova e emocionante jornada”, afirmou.

Scott Stuber, diretor de filmes da Netflix, afirmou que Sorrentino é um “contador de histórias incrível”. Além disso, ele revelou que The Hand of God tem uma história “lindamente escrita no seu próprio estilo”.

A plataforma, contudo, não deu informações sobre a data de lançamento do novo filme de Sorrentino ou do elenco que participará do longa.