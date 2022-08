Globo e Record são indicadas para o Emmy Internacional de Jornalismo

Dois meios de comunicação brasileiros, a TV Globo e a Record TV, estão entre os oito indicados ao Emmy Internacional de Jornalismo nas categorias Notícias e Atualidades, segundo informou a organização em comunicado nesta terça-feira.

A Globo concorre na categoria Notícias com cobertura do Jornal Nacional e do Fantástico do escândalo da Prevent Senior. As reportagens denunciaram que pacientes foram usados como cobaias pela operadora de saúde para testar medicamentos sem eficácia comprovada contra a covid-19.

Leia Também Documentário sobre Sidney Poitier chega em setembro à Apple TV+; veja o trailer

Já a Record disputa o prêmio da categoria Atualidades com uma reportagem do programa Domingo Espetacular que acompanha um jornalista brasileiro em tratamento experimental para Parkinson nos Estados Unidos.

Os outros indicados ao Emmy Internacional de Jornalismo, que reconhece a excelência no jornalismo fora dos Estados Unidos, vêm da França, Alemanha, Nigéria, Qatar e Reino Unido.

Bruce Paisner, executivo-chefe da Academia Internacional de Artes e Ciências Televisivas, que organiza a premiação, destacou a importância de acessar notícias "confiáveis" no contexto da covid-19 e dos conflitos no mundo.

"Aplaudimos os jornalistas de todo o mundo que correm grandes riscos todos os dias para trazer histórias vitais para o público da televisão", declarou.

Os vencedores dessas categorias de notícias serão reconhecidos em uma cerimônia junto com seus colegas americanos no dia 28 de setembro em Nova York.

Algumas semanas depois, em novembro, será realizada a 50.ª edição do Emmy Internacional, que premia programas de televisão produzidos fora dos EUA em mais de uma dezena de categorias, como séries, filmes e novelas.