Globo confirma saída de Caio Blat de 'Deus Salve o Rei'

O ator Caio Blat, que interpreta Cássio, comandante do exército de Montemor, vai deixar a novela das 7, Deus Salve o Rei. A informação foi confirmada pela Globo. Ainda não se sabe em qual capítulo o personagem vai deixar a trama – ele vai morrer –, mas Caio já estaria escalado para outra produção da casa. Bom ator, ele merecia ter ganhado mais destaque na trama.

A saída do personagem faz parte das mudanças consideradas necessárias dentro da novela, numa tentativa de aumentar a audiência da novela.

A interpretação de Bruna Marquezine como a vilã Catarina não caiu nas graças de público e crítica, assim como outros personagens principais. Além disso, a história parece ainda não ter engrenado, apesar das cenas de luta e ação e dos bons desempenhos de Johnny Massaro, como Rodolfo, e Tatá Werneck, como Lucrécia, em papéis mais cômicos.

“Não há nada de atípico na dinâmica de Deus Salve o Rei. Toda novela é uma obra aberta, que é criada e desenvolvida ao longo da exibição de seus capítulos. Mas a essência da trama permanece. Ou seja, não haverá nada ‘drástico’ na novela”, informa a assessoria da Globo, em nota.

O autor Daniel Adjafre, que assumiu sua primeira novela como titular com Deus Salve o Rei, conta, atualmente, com a colaboração no texto de Ricardo Linhares, considerado pela emissora como um olhar de fora na trama e não oficialmente como um supervisor.

Até onde se tem notícia, no entanto, não há outra novela no momento no ar que tenha um autor na função assumida por Linhares.

Com ares de Game of Thrones, a novela é ambientada na Idade Média, e tem como cenário a região de Cália, onde estão os reinos de Montemor e Artena, que, com o passar do tempo, deixam o relacionamento harmônico de lado e entram em conflito.

Além da saída de Caio, outras mudanças na novela devem acontecer nos próximos capítulos.