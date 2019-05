Game of Thrones: Temporada 8, episódio 6 - recapitulando

Este texto contém spoilers da oitava temporada de Game of Thrones

Tyrion caminha pelos escombros de Porto Real. Verme Cinzento condena os poucos soldados Lannister que sobraram à morte. Tudo é sombrio, violento, no início do último episódio de Game of Thrones, que foi ao ar neste domingo, 19, às 22 horas.

O aftermath da batalha (ou destruição) de Porto Real confirma algumas teorias. Daenerys de fato se corrompeu pelo poder. À seu modo: acredita que foi incumbida da missão de libertar todo o mundo. “Para comandar todo o mundo”, como observa Tyrion. Revela seu plano de libertar todos os povos enquanto seus soldados dothraki e imaculados batem com suas espadas ritmicamente no chão.

Daenerys transforma Verme Cinzento em Mestre da Guerra. Tyrion entrega seu cargo de Mão da Rainha, e finalmente é preso por sua traição. Arya tenta convencer Jon de que eles nunca estarão seguros, uma vez que Daenerys conhece a verdadeira origem dele.

Jon visita Tyrion na prisão e tenta justificar as decisões de Daenerys. “O amor é a morte do dever”, diz em um momento, citando Aemon Targaryen. “Às vezes, o dever é a morte do amor”, escuta como resposta. Tyrion tenta convencê-lo de que seu dever sempre foi proteger o povo, e que agora a maior ameaça ao povo é Daenerys.

Entre as ruínas da Fortaleza Vermelha, Daenerys encara o trono de ferro. Jon chega até ela. Daenerys tenta convencê-lo a liberar os povos e “quebrar a roda” ao seu lado, criando um novo mundo, que será bom. Jon afirma que Daenerys sempre será sua rainha. Os dois se beijam e Jon a mata com um punhal. Drogon derrete o trono de ferro e carrega o corpo de Daenerys para longe.

É o fim da ‘parte I’ do episódio. Algum tempo se passa, e Tyrion é retirado da cela em que está e levado a Dragonpit, onde é aguardado por um grupo grande e um tanto aleatório de personagens: Sansa, Arya, Bran, Brienne e Sam são alguns deles. Descobrimos que ali estão as pessoas mais poderosas de Westeros. Elas decidem escolher o novo rei ou a nova rainha.

Após algumas propostas não aceitas, Tyrion faz um discurso apaixonado em defesa de Bran. “Ele conhece toda a história. Quem seria melhor para comandar o nosso futuro?”, pergunta. Aos poucos, todos os presentes aceitam Bran como o legítimo rei de Westeros. Sansa decide que o Norte será independente. Bran faz de Tyrion sua Mão.

Os Imaculados seguem para Naath. Jon é condenado a voltar para a Muralha. Se despede dos irmãos: Sansa, que volta para Winterfell e se torna Rainha do Norte, Bran, rei dos Sete Reinos, e Arya, que decide explorar o mundo.

Brienne vira Guarda Real e escreve a história de Jaime. Bronn, Davos e Sam se tornam parte do conselho real de Bran. Podrick se torna um cavaleiro.

Na muralha, Jon encontra Tormund e Fantasma. É recebido também pelos selvagens, com quem caminha para Lá da Muralha, que se fecha atrás deles.