'Game of Thrones': os personagens mortos da série

As mortes de Game of Thrones são um dos elementos mais viscerais da série: logo na primeira temporada, qual foi o choque quando ainda antes do último episódio o personagem principal, Ned Stark, foi decapitado. Em todos os anos, personagens queridos (e alguns bem menos, mas ainda assim importantes na trama) são decepados, enforcados, envenenados, queimados vivos, esfaqueados, empurrados de abismos ou morrem em combates.

Lembre a seguir as mortes de todas as temporadas de Game of Thrones:

Will

Papel: ranger da Patrulha da Noite

Morte: temporada 1, episódio 1, morto por deserção por Ned Stark

Viserys Targaryen

Papel: Chefe exilado da Casa Targaryen e irmão de Daenerys

Morte: temporada 1, episódio 6, Khal Drogo com ouro derretido

Benjen Stark

Papel: Primeiro patrulheiro da Patrulha da Noite, irmão de Ned Stark

Morte: temporada 1, episódio 7: Morto por Caminhantes Brancos

Robert Baratheon

Papel: Senhor dos Sete Reinos

Morte: temporada 1, episódio 7, mortalmente ferido por um javali selvagem depois de beber vinho dado por Lancel Lannister às ordens de Cersei Lannister

Eddard Stark

Papel: Mão do Rei e Senhor do Norte

Morte: temporada 1, episódio 9, decapitado por Ser IIyn Payne por ordem de Joffrey Baratheon em Porto Real

Drogo

Papel: Comandante dos Dothraki e marido de Daenerys Targaryen

Morte: temporada 1, episódio 10, sufocado por Daenerys, numa morte misericordiosa, após um feitiço de Mirri Maz Duur deixá-lo em estado vegetativo

Rhaego

Papel: filho de Khal Drogo e Daenerys Targaryen

Morte: temporada 1, episódio 10, natimorto

Mirri Maz Duur

Papel: esposa de deuses Lhazareen

Morte: temporada 1, episódio 10, queimada viva no funeral de Drogo por Daenerys

Rakharo

Papel: guarda-costas Dothraki de Daenerys Targaryen

Morte: temporada 2, episódio 2, morto por um khalasar rival

Renly Baratheon

Papel: Mestre de Leis, reclamante do Trono de Ferro, irmão de Robert e Stannis Baratheon

Morte: temporada 2, episódio 5, morto por uma sombra com a face de Stannis a comando de Melissandre

Rodrik Cassel

Papel: Mestre de armas em Winterfell, servo da Casa Stark

Morte: temporada 2, episódio 6, decapitado por Theon Greyjoy

Luwin

Papel: Meistre de Winterfell

Morte: temporada 2, episódio 10, Osha o sacrifica depois que ele é atingido por uma lança de Dagmer

Qhorin

Papel: ranger da Patrulha da Noite

Morte: temporada 2, episódio 10, morto por Jon Snow (por vontade do próprio Qhorin), para convencer os selvagens

Pyat Pree

Papel: General de Qarth, Membro dos Treze

Morte: temporada 2, episódio 10, queimado vivo pelo dragão de Daenerys

Hoster Tully

Papel: Senhor de Correrio, pai de Edmure Tully, Catelyn Stark e Lysa Arryn

Morte: temporada 3, episódio 3, doença

Jeor Mormont

Papel: Lorde Comandante da Patrulha da Noite

Morte: temporada 3, episódio 4, esfaqueado por Rast durante um motim

Craster

Papel: Selvagem que vivia com suas filhas-esposas para além da Muralha

Morte: temporada 3, episódio 4, morto por Karl Tanner, da Patrulha da Noite

Kraznys

Papel: Mercador de escravos e um dos bons mestres

Morte: temporada 3, episódio 4, queimado vivo por Drogon a comando de Daenerys

Beric Dondarrion

Papel: Líder da Irmandade sem Bandeiras

Morte: temporada 3, episódio 5, morto por Sandor Clegane num julgamento por combate

Ros

Papel: Prostituta no bordel de Pytr Baelish e espiã de Varys

Morte: temporada 3, episódio 6, executada por uma flecha de Joffrey Baratheon

Talisa Stark

Papel: Esposa de Robb Stark

Morte: Temporada 3, episódio 9, esfaqueada no estômago, grávida, por Lothar Frey no Casamento Vermelho

Robb Stark

Papel: Rei do Norte, filho de Ned Stark e Catelyn Stark

Morte: temporada 3, episódio 9, atingido por flechas e depois esfaqueado no coração por Roose Bolton no Casamento Vermelho

Catelyn Stark

Papel: Esposa de Ned Stark, mãe de Robb, Sansa, Arya, Bran e Rickon

Morte: temporada 3, episódio 9, garganta cortada por Walder Negro no Casamento Vermelho

Joffrey Baratheon

Papel: Senhor dos Sete Reinos

Morte: temporada 4, episódio 2, Envenenado na sua festa de casamento por Petyr Baelish e Olenna Tyrell

Karl Tanner

Papel: Irmão da Patrulha da noite, líder do motim na Cabana do Craster

Morte: temporada 4, episódio 5, empalado por Jon Snow

Lysa Arryn

Papel: Senhora Regente do Vale, irmã de Catelyn Stark

Morte: temporada 4, episódio 7, empurrada na Porta da Lua por Mindinho

Oberyn Martell

Papel: Príncipe da Casa Martell

Morte: temporada 4, episódio 8, cabeça esmagada pelo Montanha no julgamento por combate de Tyrion

O Montanha

Papel: Cavaleiro da Casa Clegane, leal aos Lannister

Morte: temporada 4, episódio 8, envenenado pela lança de Oberyn Martell, depois reanimado por Qyburn

Mag

Papel: Gigante lutando no exército de Mance Ryder

Morte: temporada 4, episódio 9, morto por Grenn e outros membros da Patrulha da noite na Batalha de Castelo Negro

Pyp

Papel: Membro da Patrulha da Noite

Morte: temporada 4, episódio 9, atingido por um flecha no pescoço disparada por Ygritte na Batalha de Castelo Negro

Styr

Papel: Thenn lutando por Mance Ryder

Morte: temporada 4, episódio 9, executado por Jon Snow na Batalha de Castelo Negro

Ygritte

Papel: Soldada no exército de Mance Rayder e amante de Jon Snow

Morte: temporada 4, episódio 9, morta com uma flecha de Olly na Batalha de Castelo Negro

Jojen Reed

Papel: Warg (as visões verdes), irmão de Meera Reed, mentor de Bran Stark

Morte: temporada 4, episódio 10, morte misericordiosa por Meera depois de ser atacado por uma criatura, depois queimado pelos Filhos da Floresta

Shae

Papel: namorada de Tyrion Lannister

Morte: temporada 4, episódio 10, estrangulada por Tyrion

Tywin Lannister

Papel: Líder da Casa Lannister, Lorde de Casterly Rock, pai de Cersei, Jaime e Tyrion Lannister

Morte: temporada 4, episódio 10, morto no banheiro por Tyrion

Mance Rayder

Papel: Líder do Povo Livre

Morte: temporada 5, episódio 1, com uma flecha de misericórdia de Jon Snow, antes de ser queimado vivo

Janos Slynt

Papel: Ex-comandante da Patrulha da Cidade de Porto Real, exilado para a Patrula da Noite por Tyrion Lannister

Morte: temporada 5, episódio 3, decapitado por insubordinação por Jon Snow

Barristan Selmy

Papel: Ex-membro da Guarda Real, conselheiro de Daenerys Targaryen

Morte: temporada 5, episódio 4, morto lutando contra os Filhos da Harpia em Meereen

Meistre Aemon

Papel: Meistre no Castelo Negro

Morte: temporada 5, episódio 7, velhice

Karsi

Papel: Chefe das tribos de Costa Gelada

Morte: temporada 5, episódio 8, morta pelas criaturas

Shireen Baratheon

Papel: Filha de Stannis e Selyse Baratheon

Morte: temporada 5, episódio 9, queimada viva como um sacrifício para o Senhor da Luz por Melissandre e Stannis

Selyse Baratheon

Papel: Esposa de Stannis Baratheon

Morte: temporada 5, episódio 10, comete suicídio após a morte da filha

Stannis Baratheon

Papel: Lorde da Pedra do Dragão, irmão de Robert e Renly Baratheon

Morte: temporada 5, episódio 10, executado por Brienne de Tarth (na verdade não fica claro se ela realmente o matou)

Myranda

Papel: Serva da Casa Bolton e amante de Ramsay

Morte: temporada 5, episódio 10, empurrada de uma plataforma por Theon Greyjoy

Meryn Trant

Papel: Cavaleiro da Guarda Real

Morte: temporada 5, episódio 10, vendado e esfaqueado por Arya Stark

Myrcella Baratheon

Papel: Filha de Cersei Lannister e Jaime Lannister, irmã do Rei Tommen Baratheon

Morte: temporada 5, episódio 10, envenenada por um beijo de Ellaria Sand

Jon Snow

Papel: Comandante da Patrulha da Noite

Morte: temporada 5, episódio 10, esfaqueado em um motim dos patrulheiros, incluindo Alliser Thorne e Olly (é, depois ressuscitado por Melissandre)

Roose Bolton

Papel: Senhor do Forte do Pavor e Protetor do Norte

Morte: temporada 6, episódio 2, esfaqueado pelo próprio filho, Ramsay Bolton

Walda Bolton

Papel: Esposa de Roose Bolton, neta de Walder Frey

Morte: temporada 6, episódio 2, atacada pelos cachorros de Ramsay Bolton com o filho recém nascido

Balon Greyjoy

Papel: Senhor das Ilhas de Ferro

Morte: temporada 6, episódio 2, jogado de uma ponte por seu irmão, Euron Greyjoy

Alliser Thorne

Papel: Senhor Comandante da Patrulha da Noite

Morte: temporada 6, episódio 3, enforcado, por traição, por Jon Snow

Olly

Papel: Membro da Patrulha da Noite

Morte: temporada 6, episódio 3, enforcado, por traição, por Jon Snow

Osha

Papel: Selvagem leal a Rickon Stark

Morte: temporada 6, episódio 4, esfaqueada no pescoço por Ramsay Bolton

Khal Moro

Papel: Khal do khalar vezhven

Morte: temporada 6, episódio 4, queimado vivo junto com os outros khals por Daenerys Targaryen

Corvo de Três Olhos

Papel: Mago e mentor de Bran Stark

Morte: temporada 6, episódio 5, morto pelo Rei da Noite

Folha

Papel: Filho da Floresta

Morte: temporada 6, episódio 5, explodiu a si mesma para matar criaturas e salvar Bran

Hodor

Papel: Servo da Casa Stark

Morte: temporada 6, episódio 5, nas mãos das criaturas

Aerys II Targaryen, "O Rei Louco"

Papel: Senhor dos Sete Reinos

Morte: temporada 6, episódio 6 em flashback, esfaqueado por Jaime Lannister

Lem

Papel: Membro da Irmandade Sem Bandeiras

Morte: temporada 6, episódio 8, enforcado por Sandor Clegane

Brynden Tully (Peixe Negro)

Papel: Senhor de Correrrio

Morte: temporada 6, episódio 8, morto defendendo Correrrio (não vemos na tela ele ser morto, na verdade)

A Criança Abandonada

Papel: acólita dos Homens Sem Rosto

Morte: temporada 6, episódio 8, morta por Arya Stark

Rickon Stark

Papel: Herdeiro da Casa Stark

Morte: temporada 6, episódio 9, morto com uma flecha nas costas de Ramsay Bolton

Jon Umber

Papel: Senhor da Casa Umber

Morte: temporada 6, episódio 9, esfaqueado por Tormund

Wun Weg Wun Dar Wun

Papel: Gigante do exército selvagem

Morte: temporada 6, episódio 9, com uma flecha no olho disparada por Ramsay Bolton

Ramsay Bolton

Papel: Protetor do Norte

Morte: temporada 6, episódio 9, comido vivo pelos próprios cachorros

Grande Meistre Pycelle

Papel: Grande Meistre em Porto Real

Morte: temporada 6, episódio 10, esfaqueado pelos passarinhos de Qyburn

Alto Pardal

Papel: Alto Septão

Morte: temporada 6, episódio 10, queimado vivo na explosão do Grande Septo de Baelor orquestrada por Cersei Lannister

Loras Tyrell

Papel: Cavaleiro

Morte: temporada 6, episódio 10, queimado vivo na explosão do Grande Septo de Baelor orquestrada por Cersei Lannister

Mace Tyrell

Papel: Senhor de Jardim de Cima, Protetor do Sul

Morte: temporada 6, episódio 10, queimado vivo na explosão do Grande Septo de Baelor orquestrada por Cersei Lannister

Kevan Lannister

Papel: Mão do Rei

Morte: temporada 6, episódio 10, queimado vivo na explosão do Grande Septo de Baelor orquestrada por Cersei Lannister

Margaery Tyrell

Papel: Rainha dos Sete Reinos

Morte: temporada 6, episódio 10, queimada viva na explosão do Grande Septo de Baelor orquestrada por Cersei Lannister

Tommen Baratheon

Papel: Senhor dos Sete Reinos

Morte: temporada 6, episódio 10, comete suicídio após a explosão do Grande Septo de Baelor

Walder Rivers

Papel: Filho bastardo de Walder Frey

Morte: temporada 6, episódio 10, morto e estufado numa torta por Arya Stark (assim como Lothar Frey)

Walder Frey

Papel: Senhor da Travessia

Morte: temporada 6, episódio 10, garganta cortada por Arya Stark

Lyanna Stark

Papel: Irmã de Ned Stark, mãe de Jon Snow

Morte: temporada 6, episódio 10, em flashback, morre durante o parto de Jon Snow durante a Rebelião de Robert

Nymeria Sand

Papel: filha de Oberyn Martell

Morte: temporada 7, episódio 2, estrangulada por Euron Greyjoy

Obara Sand

Papel: filha de Oberyn Martell

Morte: temporada 7, episódio 2, esfaqueada por Euron Greyjoy

Tyene Sand

Papel: Filha de Oberyn Martell e Ellaria Sand

Morte: temporada 7, episódio 3, envenenada por um beijo de Cersei Lannister

Olenna Tyrell

Papel: Líder da Casa Tyrell, Rainha dos Espinhos, avó de Margaery e Loras Tyrell

Morte: temporada 7, episódio 3, envenenada por Jaime Lannister por ordens de Cersei depois da derrota dos Tyrell em Jardim de Cima

Randyll Tarly

Papel: Senhor do Monte Chifre, pai de Samwell e Dickon Tarly

Morte: temporada 7, episódio 5, queimado vivo por Drogon sob ordem de Daenerys Targaryen, junto com seu filho Dickon

Thoros de Myr

Papel: sacerdote vermelho, membro da Irmandade Sem Bandeiras

Morte: temporada 7, episódio 6, congelado depois de ser atacado por um urso de neve

Petyr "Mindinho" Baelish

Papel: Senhor Protetor do Vale

Morte: temporada 7, episódio 7, garganta cortada por Arya Stark sob ordem de Sansa Stark