Game of Thrones leva 10 prêmios e domina 'prévias' do Emmy

Game of Thrones confirmou neste final de semana sua condição de favorita ao Emmy 2019 e, com dez prêmios, dominou as 'prévias' da premiação mais importante da indústria da televisão.

Por seu alto número de categorias, o Emmy é dividido em duas partes. A primeira, realizada nestes sábado e domingo, 14 e 15, avaliou categorias técnicas e distribuiu os prêmios de 'artes criativas'. No próximo domingo, 22 de setembro, acontece a grande festa da premiação, com anúncio dos vencedores das categorias mais populares.

Entre as estatuetas levadas por Game of Thrones no último final de semana, estão 'melhor composição musical' e 'melhor elenco de uma série dramática'. A série da HBO bateu o recorde de indicações ao Emmy neste ano e concorrerá em 32 categorias. Desde quando foi lançada, GoT venceu 47 estatuetas.

As prévias do Emmy também renderam prêmios ao documentário Free Solo e à série limitada Chernobyl, que levaram 7 estatuetas cada. O documentário Leaving Neverland venceu um prêmio e RuPaul foi eleito melhor apresentador de reality show.

Beyoncé, que ganhou seis indicações com seu documentário Homecoming, voltou para casa de mãos vazias. Os Simpsons levou a estatueta de melhor série de animação, enquanto a série Queer Eye venceu quatro prêmios da noite.