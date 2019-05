Game of Thrones inspira nomes de mais de 4.500 crianças nos EUA

Só em 2018, ao menos 4.500 crianças foram registradas nos Estados Unidos com nomes de personagens de Game of Thrones, afirma um levantamento da emissora NBC News. Arya foi a personagem mais homenageada: 2.545 crianças ganharam seu nome no último ano. O pódio fica completo com Khaleesi (560 registros) e Yara (434).

O levantamento não inclui personagens que possuem nomes comuns nos Estados Unidos, como Jon e Jaime. Ainda de acordo com a emissora, 7.000 crianças já haviam recebido nomes baseados em Game of Thrones nos anos de 2017 e 2016.

Confira o número de crianças nascidas em 2018 que possuem nomes baseados em Game of Thrones, de acordo com a NBC: