'Game of Thrones': fãs se despedem da série entre euforia e decepções

Gritos de euforia, choro, aplausos: os fãs de Game of Thrones assistiram com paixão até o último segundo série que chegou ao fim no domingo após oito temporadas.

"Foi mais intenso que uma final de futebol americano", afirmou à AFP Ewald Klautky, que trabalha na indústria cinematográfica e assistiu o 73° episódio, o último da saga, em um pub irlandês de Los Angeles ao lado de 200 pessoas.

O episódio final da série selou o destino de Daenerys Targaryen, Jon Snow, Tyrion Lannister, Sansa e Arya Stark, nomes que já entraram para o imaginário da cultura popular.

O fim da série de fantasia/medieval, um sucesso planetário com a história das famílias que lutam pelo poder no mundo fictício de Westeros, provocou paixões entre os fãs presentes no pub Brennan's, que tinha inclusive um Trono de Ferro em sua decoração.

O estabelecimento da zona oeste de Los Angeles também serviu uma bebida inspirada na série, "night king" ("rei da noite"), um dos vilões da produção, que consistia em whisky sour com gelo azul.

Os espectadores gritavam quando seus personagens preferidos apareciam nas telas espalhadas pelo pub.

Um dos momentos de maior entusiasmo aconteceu quando a rainha Danaerys fez sua entrada triunfal sobre as ruínas da capital.

Alguns minutos depois, Danaerys foi morta por seu amante e sobrinho Jon Snow, o que provocou cenas de histeria e consternação.

"Vou assistir o episódio novamente em casa, com calma", declarou Shobhana Chetri, de 28 anos.

A engenheira afirmou que curtiu a experiência coletiva, mas ao ser questionada sobre o fim da série foi sucinta: "Decepcionante".

Polêmica

A última temporada foi alvo de várias polêmicas, antes mesmo da exibição do episódio final.

As críticas se concentraram na adoção de um ritmo mais acelerado para a produção do canal a cabo HBO, o que provocou mudanças consideradas apressadas e cenas cruciais de poucos minutos, após anos de espera.

A decepção chegou ao ponto de um grupo de fãs iniciar uma petição no site Change.org para pedir que a HBO refaça toda a oitava temporada com "roteiristas competentes". Mais de um milhão de pessoas já assinaram a campanha.

As principais críticas se concentram na personagem Danaerys, mulher forte, decidida e adorada por muitas espectadoras, que se transformou em uma tirana pouco antes do episódio final.

Isto não irritou Corey Ben-David, fã da "Mãe dos Dragões".

"Dany fez o que ela mesma disse. Sua evolução é lógica", declarou a espectadora de 34 anos, que leu os cinco livros de George R. R. Martin que inspiraram a série de TV - o autor ainda deve lançar os dois volumes finais da saga.

Fãs ao redor do mundo também acompanharam o último episódio, alguns durante a madrugada, ao mesmo tempo que os americanos, para evitar "spoilers" nas redes sociais, durante a manhã.

Uma pesquisa do The Workforce Institute indicou que 27 milhões de americanos previram que assistir o último capítulo de GoT teria consequências nesta segunda-feira: muitos citaram queda de produtividade, que chegariam atrasados ou simplesmente não comparecerão aos locais de trabalho.