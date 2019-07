Game indie 'Cuphead' ganha série da Netflix

A Netflix anunciou na terça-feira, 9, a comédia de animação The Cuphead Show, baseada no jogo indie Cuphead. Ainda sem data de estreia, o programa expandirá o universo do game.

De acordo com a gigante do streaming, a comédia acompanha as 'desventuras únicas do impulsivo Cuphead e seu cauteloso, mas facilmente influenciável, irmão Mugman'. Dave Wasson (curtas do Mickey Mouse) assina a produção executiva da animação, que conta ainda com C.J Kettler (Carmen Sandiego) e os criadores Chad e Jared Moldenhauer.

Lançado em setembro de 2017, Cuphead aposta em gráficos que remontam aos desenhos animados das décadas de 1930 e 1940. O jogo está disponível para PC, Xbox One, Nintendo Switch e macOS.