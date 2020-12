FX prepara retrospectiva com os melhores filmes de ação de 2020

Já estamos praticamente na segunda quinzena de dezembro e, apesar dos pesares, o ano está terminando. Em clima de fim de ano, o canal FX Brasil decidiu reunir os melhores filmes de ação exibidos em 2020, em uma espécie de restrospectiva. De segunda, 14, a sexta, 18, diversos longas de sucesso mundial como Um Lugar Silencioso, com Emily Blunt, Missão Impossível: Efeito Fallout, com Tom Cruise, e Deadpool 2, com Ryan Reynolds, todos de 2018, terão espaço garantido na programação.

O FX Brasil vai exibir um filme de ação por dia durante uma semana. Confira a programação completa do especial de fim de ano, que será transmitido a partir das 22h.

Segunda: 'Um Lugar Silencioso' (2018)

Sinopse: Em uma fazenda dos Estados Unidos, uma família do meio-oeste é perseguida por uma entidade fantasmagórica assustadora. Para se protegerem, eles devem permanecer em silêncio absoluto, a qualquer custo, pois o perigo é ativado pela percepção do som.

Faixa etária: 14 anos

Terça: 'Transformers: O Último Cavaleiro' (2017)

Sinopse: Os humanos estão em guerra com os Transformers, que precisam se esconder na medida do possível. Cade Yeager (Mark Wahlberg) é um de seus protetores, liderando um núcleo de resistência situado em um ferro-velho. É lá que conhece Izabella (Isabela Moner), uma garota de 15 anos que luta para proteger um pequeno robô defeituoso. Paralelamente, Optimus Prime viaja pelo universo rumo a Cybertron, seu planeta-natal, de forma a entender o porquê dele ter sido destruído. Só que, na Terra, Megatron se prepara para um novo retorno, mais uma vez disposto a tornar os Decepticons os novos soberanos do planeta.

Faixa etária: 12 anos

Quarta: 'O Predador' (2018)

Sinopse: Uma perseguição entre naves alienígenas traz à Terra um novo predador, que acaba sendo capturado por humanos. Antes disso, ele tem seu capacete e bracelete roubados por Quinn McKenna (Boyd Holbrook), um atirador de elite que estava em missão no local onde a nave caiu. A bióloga Casey Brackett (Olivia Munn) é então chamada para examinar o ser recém-descoberto, mas ele logo consegue escapar do laboratório em que é mantido cativeiro. Ao tentar recapturá-lo Casey encontra McKenna, que está em um ônibus repleto de ex-militares com problemas. Juntos, eles buscam um meio de sobreviver e, ao mesmo tempo, proteger o pequeno Rory (Jacob Tremblay), filho de McKenna, que está com os artefatos alienígenas pegos pelo pai.

Faixa etária: 16 anos

Quinta: 'Missão Impossível: Efeito Fallout' (2018)

Sinopse: Obrigado a unir forças com o agente especial da CIA August Walker (Henry Cavill) para mais uma missão impossível, Ethan Hunt (Tom Cruise) se vê novamente cara a cara com Solomon Lane (Sean Harris) e preso numa teia que envolve velhos conhecidos movidos por interesses misteriosos e contatos de moral duvidosa. Atormentado por decisões do passado que retornam para assombrá-lo, Hunt precisa se resolver com seus sentimentos e impedir que uma catastrófica explosão ocorra, no que conta com a ajuda dos amigos de IMF.

Faixa etária: 14 anos

Sexta: 'Deadpool 2' (2018)

Sinopse: O bocudo mercenário da Marvel está de volta! Maior, melhor e, ocasionalmente, mais pelado do que nunca. Quando um super soldado chega em uma missão assassina, Deadpool (Ryan Reynolds) é forçado a pensar em amizade, família e o que realmente significa ser um herói. Dirigida por David Leitch, a comédia é sequência do grande sucesso de 2016 “Deadpool”, e traz o anti-herói da Marvel Comics em mais uma aventura.

Faixa etária: 16 anos