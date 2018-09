'Friends' completa 24 anos; saiba quanto custaria o apartamento da série

Há exatos 24 anos, o icônico seriado Friends ia ao ar pela primeira vez na rede de televisão americana NBC. Com um elenco de seis personagens principais – Rachel (Jennifer Aniston), Rachel (Courteney Cox), Chandler (Matthew Perry), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc) e Ross (David Schwimmer) –, o programa atingiu 21 milhões de espectadores em sua estreia.

Friends teve ao todo 236 episódios distribuídos por dez temporadas, até 2004. Em 2014, a Netflix pagou US$ 118 milhões pelo produto, o que prova sua relevância mesmo uma década após seu fim.

Com inspirações provenientes de "sitcoms" (gênero de comédia televisiva popular nos anos 1970 e 1980 na TV americana), especialmente a clássica Seinfeld, Friends não tardou para entrar no panteão dos seriados e se tornar um símbolo da década de 1990.

Recentemente o site da NBC fez um levantamento para descobrir quanto custaria um apartamento similar ao cenário principal da série – um imóvel fictício nas imediações do Central Park, em Nova York. De acordo com a empresa imobiliária Trulia, um apartamento como o da série custaria, em 2018, por volta de US$ 2 milhões, e poderia ser alugado pelo equivalente a US$ 7 a 8 mil.