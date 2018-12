Fox e National Geographic investigam Neil deGrasse Tyson por assédio sexual

As emissoras Fox e National Geographic estão investigando o cientista e físico Neil deGrasse Tyson após recentes acusações que o envolvem em supostos episódios de assédio sexual, informou nesta sexta-feira o site da revista The Hollywood Reporter.

"Levamos muito a sério esses assuntos e estamos revisando essas recentes informações", afirmaram Fox e National Geographic sobre o apresentador do programa Cosmos.

Os principais responsáveis por esse programa mostraram uma atitude similar.

"O credo no coração de Cosmos é seguir as provas aonde elas levem. Os produtores de Cosmos não podem fazer menos nessa situação. Estamos comprometidos com uma investigação profunda sobre esse tema e atuaremos consequentemente logo que ela seja concluída", declararam.

O portal sobre informação religiosa Patheos publicou na quinta-feira um artigo no qual duas mulheres acusaram o astrofísico, de 60 anos, de comportamentos abusivos.

Katelyn N. Allers, professora associada de Física e Astronomia na Universidade Bucknell, e Ashley Watson, que foi assistente de Tyson, acusaram o cientista de tocá-las de forma inadequada ou fazer insinuações sexuais explícitas.

Essas duas acusações se unem a uma mais antiga de Tchiya Amet, que em 2014 assegurou que Tyson a estuprou quando ambos eram estudantes universitários.