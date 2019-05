Filme 'O Guia do Mochileiro das Galáxias' é atração do Supercine deste sábado

O filme O Guia do Mochileiro das Galáxias (The Hitchhiker's Guide to the Galaxy) é a atração do Supercine, que vai ao ar neste sábado, 25, à 0h56, na Globo.

Obra é uma transcrição fiel do primeiro livro da série criada pelo escritor inglês Douglas Adams, composta de cinco volumes. Dirigido por Garth Jennings, filme começa quando o pacato Arthur Dent (Martin Freeman) acorda com tratores à porta de sua casa. Querem demoli-la para a construção de uma via expressa.

O dia, que teve um início nada bom, fica pior quando seu amigo Ford Prefect (Mos Def) vem avisá-lo do fim iminente do planeta. Uma raça de alienígenas vai destruir o planeta. O motivo? A construção de um via expressa espacial.

Junto com Ford, Arthur viaja pelo universo, acidentalmente encontrando o presidente da galáxia, Zaphod Beeblebrox (Sam Rockwell) e a outra terráquea sobrevivente Trillian (Zooey Deschanel).