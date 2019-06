Filme com Jennifer Aniston e Adam Sandler bate recorde de estreia na Netflix

A Netflix informou nesta terça-feira que quase 31 milhões de contas da plataforma já viram Mistério no Mediterrâneo, um dado que transforma o filme com Jennifer Aniston e Adam Sandler na melhor estreia de um filme original da plataforma.

A empresa, que raramente divulga dados de audiência, afirmou que 30.869.863 de usuários viram a sua nova produção entre a última sexta-feira, 14, dia da estreia, e o domingo, 16. Conforme os números apresentados, 13.374.914 dessas contas estão nos Estados Unidos e no Canadá, enquanto as 17.494.949 estão nos demais países do mundo, nos quais a plataforma só não está na China, na Coreia do Norte, na Síria e na região da Crimeia.

A plataforma afirmou que, com esses dados, o longa conseguiu o melhor fim de semana de estreia de uma filme original Netflix.

Paródia das histórias de detetive de Agatha Christie e dirigida por Kyle Newacheck, Mistério no Mediterrâneo mostra um policial atrapalhado (Sandler) e sua esposa (Aniston), uma cabeleireira fãs de livros de mistério, que se veem envolvidos durante as férias no assassinato de um milionário.

O ator mexicano Luis Gerardo Méndez, que interpreta um piloto de corridas nessa produção, afirmou em entrevista à Agência Efe dada pouco antes da estreia que com este projeto foi possível reafirmar que a comédia pode atravessar fronteiras e chegar a todos os públicos.