Fernanda Montenegro recebe alta de hospital no Rio de Janeiro

A atriz Fernanda Montenegro, de 89 anos, recebeu alta do Hospital Samaritano, na zona sul do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira, 22. De acordo com a assessoria da atriz, Fernanda já está bem.

Ela havia passado mal na terça-feira, 19, durante as gravações da nova novela das 21h da Globo na cidade de Jaguari, no interior do Rio Grande do Sul. A atriz foi atendida num hospital local com um quadro de desidratação. No mesmo dia, voltou ao Rio de Janeiro, onde ficou internada no Hospital Samaritano. A informação é de que ela teve uma queda de pressão devido ao forte calor que fazia na região.

Fernanda Montenegro vai participar da próxima novela das 21h, intitulada A Dona do Pedaço e de autoria de Walcyr Carrasco, como a avó da personagem de Juliana Paes. O trabalho anterior da atriz na Globo foi na novela O Outro Lado do Paraíso (2017).