'Faustão na Band' tem desafio de manter a relevância após estreia

Faustão completou sua primeira semana na Band com os cinco programas exibidos entre segunda-feira, 17, e a sexta-feira, 22. A grande mudança ficou mesmo no horário, já que o conteúdo foi bastante semelhante ao que o apresentador adotou ao longo de seus anos aos domingos na Globo.

No encerramento do primeiro programa, Faustão citou que os participantes de um quadro poderiam "ficar quatro domingos" na atração. Ato falho compreensível para quem passou 32 anos no mesmo horário. Logo percebeu o equívoco: "Quatro domingos, não! Quatro semanas! Ele tem a chance de descansar no domingo e, durante a semana, se preparar e vir aqui". Ao perceber risos das bailarinas, brincou: "Vocês estão felizes porque agora folgam de fim de semana, é isso?".

Um dos desafios do Faustão na Band será manter o nível de relevância dos convidados que participaram da semana de estreia. Da música, nomes como Zeca Pagodinho, Leonardo, Seu Jorge, Alexandre Pires, Péricles e a dupla Marcos e Belutti. Houve ainda a presença dos influenciadores Whindersson Nunes (56,3 milhões de seguidores no Instagram) e Virgínia Fonseca (32,5 milhões).

No geral, os quadros são bastante semelhantes a alguns já conhecidos pelo público - inclusive, em todos os dias, logo de início foram apresentadas as Cassetadas. As introduções de convidados e intervenções feitas por Faustão também estão como sempre. Em alguns momentos, porém, tem-se a impressão de que o apresentador está com um semblante animado com frequência maior do que se percebia nos últimos tempos.

João Guilherme, filho do apresentador, ainda se mostra inexperiente em seu primeiro trabalho na TV, mas não compromete o andamento do programa. Faustão continua apostando em pessoas de sua confiança na produção: como uma das responsáveis pela criação do Faustão na Band, consta o nome de Luciana Cardoso, sua mulher, e entre os diretores, Leonor Corrêa, sua irmã.

Exibido às 20h30 e com cerca de duas horas de duração diária, o programa tem bastante tempo a mais de exibição semanal do que o antigo Domingão, somando-se todos os dias. Mas, até agora, mostrou que há espaço para um programa menos maçante e com mais rotatividade de público, especialmente com a disponibilização da íntegra das edições no YouTube. É difícil imaginar, porém, que conquiste muitos novos fãs com base em um programa tão parecido quanto o anterior.

Lembrando que o programa agora disputa a audiência com Carinha de Anjo (20h30) e o início do Programa do Ratinho (22h15), do SBT, parte do Jornal da Record (19h45) e a série A Bíblia (21h), da Record, e o Jornal Nacional (20h30) e a novela das 9 Um Lugar ao Sol (21h30), da Globo.

Na última quarta, 19, a Band anunciou que Fausto Silva testou positivo para covid-19. Mesmo assintomático, ele ficará afastado das gravações, suspensas por enquanto. As edições que já estão gravadas irão normalmente ao ar até o dia 26 de janeiro.

A primeira semana do 'Faustão na Band'

A estreia do Faustão na Band contou com presença musical de peso. No primeiro bloco, Zeca Pagodinho, com direito a trechos de sua participação no Perdidos na Noite na década de 1980, quando divulgava o álbum Patota de Cosme. No seguinte, Seu Jorge e Alexandre Pires se apresentaram simultaneamente. Além dos próprios sucessos, fizeram uma apresentação animada de Descobridor dos Sete Mares, de Tim Maia.

Na terça-feira, 18, o quadro Grana ou Fama trouxe alguns artistas e grupos mostrando talentos variados. Destaque para a presença de Ronnie Von como jurado, ao lado de Chico Barney e Bianca Rinaldi. O voto da plateia também tem poder decisivo na atração, cujo nome remete à possibilidade de o artista aceitar o valor de R$ 5 mil ou arriscar a possibilidade de voltar ao programa na semana seguinte para ver até onde vai, podendo atingir R$ 100 mil. Não mostrou, porém, nada de muito diferente de outros programas do estilo, tão recorrentes na TV.

Houve ainda a presença de João Paulo Krajewski (conhecido do Faustão da época do Domingão Aventura) e Roberta Bonaldo como os Desbravadores do Planeta, mostrando paisagens e falando sobre viagens exóticas.

Na quarta-feira, 19, Whindersson Nunes participou do Arquivo Pessoal, basicamente uma nova versão do Arquivo Confidencial, relembrando momentos de seu passado e ouvindo depoimentos de amigos e familiares. Antes, um bate-papo descontraído com diversas piadas ao estilo stand-up pelo carismático youtuber.

Foi feita a apresentação dos participantes do Dança das Feras, com 14 bailarinos profissionais. Pode-se até ganhar em qualidade nas apresentações, mas certamente deixa o quadro com apelo menos popular do que quando há famosos participando.

A quinta-feira, 20, trouxe os bem-humorados Nelson Freitas e Fafy Siqueira no quadro Na Pista do Sucesso. Apresentações musicais de Péricles, Vanessa Jackson, Biquíni Cavadão, Kevinho e Marcos e Belutti - com destaque ao momento em que Fafy cantou Eu Sei de Cor, de Marília Mendonça, junto à dupla sertaneja.

Na sexta-feira, 21, o Churrascão do Faustão contou com um encontro em família: o cantor Leonardo acompanhado pelo filho, Zé Felipe, e a nora, a influenciadora Virgínia.