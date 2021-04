Faustão vai assinar contrato de cinco anos com Band

Fausto Silva vai assinar, na próxima semana, um contrato de cinco anos com a Band a partir do ano que vem. A informação foi dada na coluna de Daniel Castro nesta sexta-feira, 30, e confirmada pela emissora ao Estadão. No fim de janeiro, a notícia da saída de Faustão foi confirmada pela TV Globo. Confira o comunicado na íntegra:

"Em relação às notícias publicadas hoje que anunciam o retorno de Fausto Silva à Band em janeiro, a emissora informa que, uma vez confirmado, trata-se de um sonho antigo do Grupo Bandeirantes, que sempre admirou seu caráter ético, seu talento e seu jeito de inovar e fabricar sucesso. Aqui na Band, Fausto sempre foi muito querido e durante os seus anos de Globo, nunca perdeu a amizade de 40 anos com os irmãos João e Ricardo Saad. Quando saiu da Band, só deixou muitos amigos e grandes lembranças. Certamente deixa também na Globo com a história marcante e vitoriosa que por lá construiu em 33 anos. Uma vez tudo confirmado na semana que vem, seu retorno à emissora será motivo de enorme alegria entre todos e reforça a estratégia da Band, que completa no ano que vem seus 55 anos de TV e 85 anos da Rádio Bandeirantes.

Leia Também Fausto Silva vai encerrar contrato com a Globo em dezembro

Curiosamente, o apresentador estrou o Perdidos da Noite em 1984, na TV Gazeta e, dois anos depois, foi para a então TV Bandeirantes. Era um programa que apresentava os bastidores e erros de produção das atrações. Na Globo, iniciando a contagem regressiva da saída do apresentador, o Domingão do Faustão trará uma edição especial de Dança dos Famosos, só com os finalistas de todas as edições, a partir de maio.

“Nestes mais de 30 anos de parceria, a TV Globo e o apresentador Fausto Silva sempre conversaram sobre novas oportunidades e inovações. Foi assim também nas últimas semanas, quando teve início o último ano do atual contrato. Mas, diante da decisão do apresentador de encerrar sua jornada à frente de programas semanais, só cabe à TV Globo respeitar e aplaudir a história que ele construiu”, afirmou, em nota, a emissora.

Faustão apresentava programa dominical na Globo desde 1989. Uma nova programação terá início em janeiro de 2022.

O apresentador tomou a decisão de não renovar o contrato que tem com a emissora depois de ter uma reunião com os diretores do entretenimento Carlos Henrique Schroder e Ricardo Waddington. Havia planos para o apresentador assumir um programa nas noites de quinta, mas ele não quis. Até o final do ano, no entanto, Fausto segue à frente de seu programa recebendo por ele um salário mensal estimado nas internas em R$ 5 milhões.