Famoso repórter de celebridades, Robin Leach morre aos 76 anos nos EUA

O repórter e apresentador britânico Robin Leach, famoso por apresentar a série de TV de sucesso Lifestyles of the Rich and Famous (Estilo de Vida dos Ricos e Famosos), morreu na manhã de sexta-feira, 24, em Las Vegas (EUA), aos 76 anos.

Leach, que estava hospitalizado desde 21 de novembro após sofrer um AVC no México, faria 77 anos na quarta-feira, 29. Segundo a imprensa americana, o jornalista sofreu um segundo AVC na segunda, 20, o que piorou seu estado de saúde.

“É triste noticiar a morte do famoso repórter de celebridades, amigo e colega Robin Leach", postou no Twitter John Katsilometes, colunista do Las Vegas Review-Journal, onde Leach trabalhava.

Leach começou a cobrir o entretenimento quando adolescente em sua terra natal, a Inglaterra. Ele ganhou fama internacional como o anfitrião loquaz da série Estilo de Vida dos Ricos e Famosos, que teve início em 1983 e permaneceu no ar até meados dos anos 1990.

A série sintetizou a adoração de celebridades e riqueza que se tornou uma característica definidora dos anos 1980. O programa se autodenominava como “autoridade incontestável da televisão sobre riqueza, prestígio e sucesso”. Leach encerrava cada episódio dizendo aos telespectadores “desejos de champanhe e sonhos de caviar”.

Nascido em Londres durante a Segunda Guerra Mundial, Leach começou no jornalismo na adolescência. Aos 18 anos, ele trabalhava no Daily Mail. Em 1963, mudou-se para os EUA, onde trabalhou no New York Daily News, na revista People e no Ladies Home Journal, cobrindo entretenimento. Ele também foi um dos principais editores do tabloide Star.

A carreira de Leach no ar começou com reportagens da TV local da KABC-TV Los Angeles e da WABC-TV New York, da ABC. Em 1980, ele se juntou à recém-nascida CNN como apresentador de People Tonight. Nessa época, ele fazia parte da equipe editorial que lançou Entertainment Tonight.

No final da década de 1990, Leach mudou-se para Las Vegas e acabou fazendo da cidade o seu lar permanente. Além de sua coluna para o Las Vegas Review-Journal, ele dirigia uma produtora, a Total Vegas Television, que produzia vídeos do YouTube e outros conteúdos.

Leach deixou três filhos e quatro netos.