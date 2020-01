Fã madruga na fila e espera mais de sete horas para entrar no Tudum Festival, da Netflix

O receio de não conseguir entrar no primeiro evento da Netflix no Brasil fizeram mãe e filha tomarem uma decisão drástica: elas madrugaram na fila para garantir os primeiros lugares. Eram 5h30 da manhã deste sábado, 25, quando Maiara Kevelen Gomes, 22, e a mãe Marta Gomes chegaram ao Pavilhão da Bienal de São Paulo, no Parque do Ibirapuera.

Mas a jornada das duas começou bem antes. Moradoras da Zona Norte da Capital, elas precisaram sair de casa às 3h30 - o que significou que Maiara nem dormiu de ontem para hoje. Isto porque a previsão de abertura dos portões era só às 13h. A medida extrema foi justificada por um comunicado da gigante do streaming.

Ao concluir o cadastro para o ingresso gratuito, uma mensagem dizia que, mesmo de posse do tíquete, a entrada não era garantida. O acesso ao pavilhão estaria sujeito à lotação do lugar. De acordo com a organização, 9 mil pessoas entraram na convenção até as 19h.

Amor por séries

Maiara conta que os stands que mais queria visitar eram os das séries Sex Education, Stranger Things e You, todas do catálogo original da Netflix. Além da presença de estrelas do elenco das produções, o evento montou cenários interativos e experiências sensoriais para os participantes - a parte mais divertida do festival.

A jovem lamentou, porém, não haver um espaço dedicado a Riverdale, série do canal CW que está disponível no catálogo da Netflix. Junto da mãe, prometia ficar na fila até o final do show de encerramento do dia, com Projota, marcado para começar às 19h45. “Estou acabada, mas bem animada. Quando eu entrar, vou estar bem animada”, disse quando faltava cerca de 15 minutos para a abertura dos portões.

Para a mãe, a maratona vale a pena. E não é a primeira vez que ela faz companhia à filha em eventos geek. Elas foram juntas à CCXP em 2019 e a parceria tende a se repetir. “É uma felicidade poder estar junto dela e poder participar de todos os momentos felizes da vida dela”, diz Marta.

Dia de fantasia

Algumas mais disputadas que outras, as chamadas ativações eram das mais variadas. Os participantes podiam estampas as próprias camisas, fazer uma consulta ao cosmo com tarólogos, preparar ‘poções’ em um ‘workshop bruxo’ e até fingir mergulhar em uma piscina pública. Estas, ações inspiradas em séries como O Mundo Sombrio de Sabrina e Stranger Things.

Mas há outras, para quem ainda vai ao festival, que só termina na terça-feira, 28. Por exemplo, tirar fotos em cenários inspirados em The End of the F***ing World, competir em uma batalha de dublagem em referência ao reality Rupaul's Drag Race ou ganhar maquiagem no quarto de Eric de Sex Education ou deixar o ‘cabelinho na régua’ ao estilo Sintonia. Entretanto, é preciso estar preparado para as filas.

As vantagens são a qualidade dos produtos, os brindes possíveis de conquistar ou retirar e o espaço do pavilhão. Em comparação com a CCXP, a estrutura é muito mais ampla e agradável, sem os corredores lotados quase impossíveis de vencer. No Tudum, o trânsito é fácil, as várias áreas ‘lounge’ são confortáveis e os banheiros inclusivos, respeitando o gênero de identificação de cada um. E, exceto pela praça de alimentação, tudo gratuito.

Lançamentos e anúncios

Estrela do dia, a atriz Larissa Manoela participou de um painel durante o evento, onde lançou o filme Modo Avião, no qual contracena com Erasmo Carlos. E também anunciou a segunda produção para a plataforma, prevista para 2021.

Em outro painel, o elenco de Sintonia confirmou o início das gravações da segunda temporada da série brasileira, que deve estrear ainda este ano. De acordo com a Netflix, a trama foi a produção nacional mais popular do catálogo no Brasil.