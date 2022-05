Exposição 'Castelo Rá-Tim-Bum' volta a São Paulo no dia 17 de maio

O público paulista precisou aguardar dois anos para poder rever os cenários e personagens de uma das séries infantis de maior sucesso da TV brasileira. Será a partir do dia 17 de maio que São Paulo abrigará novamente a mostra do Castelo Rá-Tim-Bum, que ocupará a Praça de Eventos do Santana Parque Shopping, Zona Norte da capital, em uma parceria da Cult Entretenimento com a TV Cultura. Mostra ficará em cartaz até o dia 19 de setembro.

Em uma área de 500 m², o público vai se divertir e matar a saudade de personagens e do interior do próprio castelo. Entre os mais de 20 cenários dispostos no local, tem a casa dos passarinhos músicos, a árvore da cobra Celeste, os quartos da Morgana e do Nino, a biblioteca do Gato Pintado, a cozinha e seus armários e o famoso laboratório dos divertidos cientistas Tíbio e Perônio.

Leia Também Programação para crianças quase desaparece da TV aberta

Mas é claro que o começo da aventura não poderia ser outra se não a porta do Castelo com seu Porteiro, que repetirá sua famosa fala: “Klif, kloft, still… a porta se abriu!”. Dentro do espaço, o visitante percorre a sala, com o relógio que fala as horas, além de encontrar a centenária árvore que abriga a cobra Celeste, os Passarinhos eo Lustre do Castelo, morada das fadas Nara e Lara.

Em meio a essa viagem ao mundo encantado do Castelo Rá-Tim-Bum há ainda a exibição dos figurinos usados pelos personagens Nino, Biba, Pedro, Zequinha, Etevaldo, Morgana, Tio Victor, Caipora, Penélope, o entregador de pizza Bongô e do ambicioso Dr. Abobrinha. O visitante terá ainda oportunidade de cruzar pelo trajeto com Godofredo, a gralha Adelaide e a dupla de botas Tap e Flap, além do ratinho que tinha alguma coisa a ensinar às crianças, embalado por músicas inesquecíveis, com letras como: “Meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia interio-ô-ô...”.

O seriado

O Castelo Rá-Tim-Bum estreou exatamente no dia 9 de maio de 1994, na TV Cultura. A partir daí foram 90 episódios, cada um com duração de 30 minutos, exibidos diariamente e tendo como público principal crianças entre 4 e 8 anos. A idealização do projeto ficou com por conta do diretor Cao Hamburger e do escritor e roteirista Flávio de Souza.

Cheio de aventuras e histórias incríveis, o Castelo trazia em cada episódio as peripécias de uma turminha de amigos que não se desgrudava. Começa com o Nino (Cássio Scapin), um garotinho de apenas 300 anos, um pequeno bruxo, que quer ter muitos amigos para brincar. Com ele moram seu tio Victor (Sérgio Mamberti), um feiticeiro muito poderoso e mas muito bonzinho, que é também inventor e tem um pouco mais de 3 mil anos de idade. Tem ainda sua tia Morgana (Rosi Campos), ela também uma feiticeira e que adora contar histórias. Ela é um pouquinho mais velha, tem uns 6 mil anos de vida.

Certo dia, Nino consegue enfim fazer alguns bons amigos, que serão inseparáveis e sempre o visitam no castelo. Tem o pequenino Zequinha (Freddy Allan), muito curioso e cheio de perguntas, está naquela fase do "Por quês?". São tantos "porquês", que sempre tem alguém para dizer a frase "Porque sim, Zequinha!". Os outros dois são o Pedro (Luciano Amaral), que é o mais grandinho, meio intelectual, bem criativo e mais maduro. E a simpática Biba (Cinthya Rachel), menina esperta, decidida e muito responsável.

Trajetória da exposição

Após o sucesso na TV, no cinema e no teatro, o seriado Castelo Rá-Tim-Bum ganhou mais espaço com uma exposição de cenários, figurinos e personagens. A primeira vez foi entre 2014 e 2015, no MIS-SP. Por ele, passaram mais de 400 mil pessoas, que pudram fazer uma viagem no tempo revendo detalhes do programa que foi exibido pela TV Cultura nos anos de 1994 a 1997.

Em 2017, a exposição chegou ao Memorial da América Latina, também em São Paulo-SP. Dessa vez, visitaram a mostra mais de meio milhão de pessoas. Depois, em 2018, a mostra chegou à cidade paulista de Campinas.

Essa mesma mostra estava agendada para ser exibida a partir abril de 2020 no Santana Parque Shopping, na zona norte de São Paulo, mas a pandemia de covid-19 atrapalhou os planos, atrasando em dois anos essa realização.

Serviço

Exposição Castelo Rá-Tim-Bum

Santana Parque Shopping. Rua Conselheiro Moreira de Barros, 2.780, Santana.

Horário: 13h às 21h30 (terça a sexta); 11h às 21h30 (sábados) e 12h às 19h30 (domingos e feriados).

Ingressos: de R$ 12,50 a R$ 38,00, de 3ª a 6ª; e de R$ 21 a R$ 48, aos sábados, domingos e feriados. Crianças de até 2 anos e 11 meses não pagam.

Abertura no dia 17 de maio a encerramento em 19 de setembro.