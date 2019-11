‘Estado’ e TV Cultura fazem parceria de conteúdo

Dois dos veículos de comunicação de maior credibilidade do País, o jornal O Estado de S. Paulo e a TV Cultura acabam de fechar uma parceria de conteúdo, para a exibição de reportagens em vídeo produzidas pelo Estadão no Jornal da Cultura e em outros jornalísticos da emissora.

A estreia acontece nesta quinta-feira, 7 de novembro, com um episódio da série especial Deixa Ela, que reúne nove reportagens sobre o papel da mulher na sociedade contemporânea. Fruto de uma parceria entre o Estadão, o Facebook e o ICFJ (International Center for Journalists), a série Deixa Ela contempla temas como carreira, política, violência, educação e cultura, com histórias de mulheres que superaram barreiras e se destacaram em suas áreas de atuação. Os episódios serão exibidos no Jornal da Cultura, levado ao ar a partir das 21h15.

O presidente da TV Cultura, José Roberto Maluf, ressalta que essa é uma iniciativa pioneira, que propiciará ao público dos dois veículos um conteúdo diversificado e de muita qualidade, em diferentes segmentos, como política, cultura, esporte e comportamento. “Assim como a TV Cultura, o Estadão sempre se pauta pela isenção e pluralidade. Aliar a principal emissora pública do País a um grupo que há mais de 140 anos preza pelo bom jornalismo e estimula o senso crítico é bastante motivador, pois sabemos que todos só terão a ganhar com essa parceria.”

O diretor de Jornalismo do Grupo Estado, João Caminoto, avalia que a parceria com a TV Cultura levará o conteúdo de excelência do Estadão ao público qualificado da emissora. “A Cultura tem uma história de produção jornalística relevante, muito premiada. Quem mais ganha com essa união é o público, pois o Estadão tem fortalecido sua produção audiovisual e levará à emissora o melhor de nossas reportagens especiais”, conclui Caminoto.