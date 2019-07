Especial 'Orange is The New Black': Resumo da 1ª temporada

A sexta temporada de Orange is The New Black começa uma semana após o fim da rebelião em Litchfield. Os guardas responsáveis pela morte de Piscatella combinam uma versão que será dada durante as investigações, enquanto as presidiárias combinam outra, sabendo que ninguém acreditará nelas se disserem a verdade. Só Cindy e Suzanne sabem o que realmente aconteceu.

As dinâmicas da prisão de segurança máxima são ainda mais violentas. Os guardas organizam jogos sádicos com as detentas, provocando brigas entre elas. Daya é espancada com frequência. As detentas de Litchfield são separadas umas das outras e ficam sem apoio. Frieda tenta suicídio.

Aceitando que deverá passar o resto da vida na cadeia pelo tiro dado no guarda Humpfrey, Daya decide jogar as regras do jogo. Se torna namorada de Daddy, uma traficante poderosa na nova prisão, e passa também a usar drogas.

Para obter resultados rápidos, o governo decide fazer uma investigação falsa em relação ao assassinato de Piscatella. O importante não é descobrir responsáveis, mas responsabilizar alguém. Autoridades decidem ‘sortear’ duas acusações de assassinato (prisão perpétua) e três acusações de rebelião entre dez detentas.

Na segurança máxima, duas irmãs, Carol e Barbara, vivem uma guerra entre si, envolvendo quase todas as outras detentas. Quando Piper consegue permissão para organizar jogos de Kickball na prisão, Carol e Barbara armam suas gangues para um conflito fatal. O plano falha, e no fim só as duas morrem.

Piper, Sophia e Blanca recebem a notícia de que serão liberadas da prisão previamente. Piper se casa com Alex, sob a benção de Nicky.