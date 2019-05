Episódio final de 'Game of Thrones' bate recordes de audiência

O último episódio de Game of Thrones, que foi ao ar no último domingo, 19, bateu recordes de audiência da HBO. Só nas plataformas do canal, O Trono de Ferro, nome dado ao último capítulo da história, foi assistido por 19 milhões de pessoas, superando a marca de 18,4 milhões de espectadores do episódio anterior. Os números divulgados englobam apenas o público dos Estados Unidos.

A série foi ganhando seguidores através dos anos: começou com média de 9,3 milhões de espectadores por episódio em 2011 e atingiu o pico na oitava temporada, que teve média bruta de 44,2 milhões de espectadores por episódio – 10 milhões a mais do que a sétima temporada.

Nem todo o público, no entanto, ficou satisfeito com o final da história. No site Rotten Tomatoes, que agrega avaliações de usuários, a nota média do último episódio foi 56% em uma escala de 100. A oitava temporada recebeu 69%, muito abaixo das outras sete temporadas, que atingiram mais de 90% de aprovação.