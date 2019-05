Episódio de série infantil 'Arthur' é censurado nos EUA por apresentar casamento gay

A televisão pública do estado do Alabama (APT), no sul dos Estados Unidos, censurou a transmissão de um episódio recente da série infantil Arthur porque mostrava um casamento gay entre dois professores.

O capítulo Mr. Ratburn and the Special Someone (Senhor Ratburn e A Pessoa Especial) narra um casamento com a presença de Arthur, protagonista da produção, junto com pais, e na qual um dos professores do garoto se casa com um homem. Durante a trama, a família se mostra feliz por conhecer o casal e participa da cerimônia com normalidade.

Arthur é premiada uma série infantil de desenhos produzida desde 1996 pela televisão pública americana (PBS), a mesma responsável por Vila Sésamo.

O episódio censurado no Alabama estreou em todo os Estados Unidos no dia 13 de maio, mas a APT se recusou a transmitir o capítulo, alterando a programação. O diretor da emissora, Mike Mckenzie, admitiu que o canal rejeitou a emissão quando soube da existência do episódio.

"Os pais confiaram na Televisão Pública do Alabama por mais de 50 anos para oferecer às crianças programas que entretenham, eduquem e inspirem", disse Mckenzie ao jornal AL.com, ao qual frisou que a emissora não pretende pôr o episódio no ar em momento algum.

"Embora recomendemos encarecidamente aos pais que vejam televisão com os seus filhos, eles confiam que os seus filhos possam ver 'RPT' sem a sua supervisão", justificou.

Esta não é a primeira vez que a emissora de televisão se nega a colocar no ar um capítulo no qual aparecem pessoas homossexuais. Um episódio em que um amigo de Arthur tinha duas mães também foi vetado.

O Alabama também foi notícia na semana passada por proibir o aborto, inclusive em casos de estupro e incesto, e prever penas de entre dez e 99 anos de prisão para as pessoas que o praticarem.