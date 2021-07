Emmy: Descubra onde assistir aos principais indicados

Maior prêmio da televisão, o Emmy anunciou seus indicados e duas séries dispararam com mais indicações: The Crown e The Mandalorian, cada uma com 24. Será o embate da Rainha da Inglaterra contra o Baby Yoda. A cerimônia de entrega acontece no dia 19 de setembro, em Los Angeles, o que deixa um bom tempo para ver ou rever os principais indicados. Veja aqui uma lista:

The Crown

Em sua quarta temporada, a série acompanha a história da atual realeza britânica. A fase atual compreende o período entre 1979 e 1990, ou seja, inclui o casamento (que prometia ser dos sonhos) entre o Príncipe Charles e Diana Spencer, a Lady Dy. As outras três temporadas disputaram na categoria de melhor série, mas não levaram.

Onde ver: Netflix

The Mandalorian

Em novembro de 2019, The Mandalorian estreou nos Estados Unidos, em meio a muita expectativa. A primeira série de TV em live action de Star Wars começou a nascer na cantina de Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança. Quem eram aqueles arruaceiros no bar em Mos Eisley? Situado cinco anos após a destruição da segunda Estrela da Morte, que carregou consigo o governo imperial, a série mostra a Nova República tentando restaurar a ordem na galáxia, que virou esse lugar sem lei. Assim, o Mandalorian tem a missão de salvar o primeiro e único Baby Yoda

Onde ver: Disney+

Hacks

Na comédia que se passa em Las Vegas, Jean Smart vive uma comediante de stand up que, ao perceber que está prestes a ficar em segundo plano, é obrigada a se unir com uma jovem escritora, que vai apontar os caminhos para renovar seu humor. A graça está principalmente na atuação de Smart, entre o amargo e o irônico.

Onde ver: HBO Max

O Gambito da Rainha

Uma das grandes sensações da Netflix, a série é baseada em fatos reais, com a pequena Beth Harmon, gênio do xadrez. Em 7 episódios, a série narra os primeiros contatos da garota com o jogo de tabuleiro, ainda quando vivia em um orfanato, até a projeção mundial de seu talento. A relação com álcool e drogas movimenta a trama e a interpretação de Anya Taylor-Joy.

Onde ver: Netflix

The Handmaid's Tale

A mais absorvente e, ao mesmo tempo, aterradora série distópica dos últimos anos. Baseado no livro de Margaret Atwood, a trama acompanha a triste rotina das poucas mulheres férteis que sobraram dos Estados Unidos e que foram transformadas em escravas sexuais, com a função de dar filhos aos novos comandantes. Atualmente, está em cartaz a quarta temporada

Onde ver: Primeira a terceira temporadas, na Globoplay; quarta temporada, na Paramount+

Mare of Easttown

Drama policial brilhantemente interpretado por Kate Winslet, no papel de uma policial imersa em problemas familiares, enquanto crimes contra mulheres são praticados na pequena cidade de Easttown. Recheada de surpresas, a série prende a atenção e merece ser vista mais de uma vez.

Onde ver: HBO Max

Pose

Com a assinatura do produtor e diretor Ryan Murphy, a série se passa na Nova York entre os anos 1980 e 1990, quando jovens homossexuais se encontram em bailes, onde se divertem, mas também vivem ameaçados por um vírus pouco conhecido, mas extremamente letal: o HIV.

Onde ver: Netflix

WandaVision

Série com ar nostálgico (a começar pelas imagens em preto e branco) combina o estilo das comédias clássicas com o Universo da Marvel para contar a história de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visão (Paul Bettany), um casal de super-heróis com uma vida perfeita, que começa a suspeitar que nem tudo é o que parece. Divertido, inteligente, garante boa diversão.

Onde ver: Disney+

Ted Lasso

O nome da série é do treinador americano de futebol que é chamado para treinar uma equipe da primeira divisão do futebol britânico. O problema é que, como um autêntico americano, Ted não conhece muito bem as nuances do esporte. Comédia que se apoia muito no carisma do ator (e um dos criadores da série) Jason Sudeikis.

Onde ver: Apple TV

The Flight Attendant

A mais recente das estreias no mercado brasileiro, essa comédia chegou com a estreia da HBO Max em território nacional. A trama é inspiradora: comissária de avião passa uma noite com um dos passageiros de seu voo e, ao acordar, encontra o corpo do homem todo ensanguentado. Para complicar, ela não se lembra de nada do que aconteceu.