Emma Stone integra minissérie 'Maniac' e engrossa lista de estrelas do cinema indo para TV

LONDRES - Os atores Emma Stone e Jonah Hill se juntaram à lista de estrelas de Hollywood indo para a TV ao integrarem o elenco de Maniac, da Netflix, uma minissérie sobre as relações humanas.

Emma, vencedora do Oscar, e Hill, de O Lobo de Wall Street, interpretam Annie e Owen, dois estranhos com problemas pessoais que participam de um ensaio clínico farmacêutico.

Um trailer mostra os dois personagens em diversos, e às vezes fantásticos, cenários durante o experimento, no qual são avisados pelo médico que comanda os testes que “dor pode ser destruída, a mente pode ser solucionada”.

“Parecia ser uma grande oportunidade de mergulhar neste mundo que é um pouco diferente do nosso, mas falando sobre muitos temas com os quais lidamos hoje na sociedade moderna”, disse Stone à Reuters, em evento de pré-estreia nesta quinta-feira, 13.

“Desconexão um do outro e tentar consertar problemas de uma certa maneira e perceber certa relação humana é um alívio para todos nós”.

A série, que estreia no serviço de streaming em 21 de setembro, é dirigida por Cary Fukuynaga, conhecido por Beasts of No Nation e por seu trabalho na série True Detective.

“O maior desafio da série é que ela se reinventa a cada episódio, isso coloca muita pressão em todos”, disse o roteirista Patrick Somerville. “Nós tivemos que criar novos mundos várias e várias vezes”.

Estreia de Emma Stone na Netflix

Stone e Hill, que trabalharam juntos na comédia de 2007 Superbad – É Hoje, atuaram em séries de TV mais cedo em suas carreiras, mas Maniac se mostrou um projeto diferente para ambos atores, que também são produtores-executivos da série.

“Pensei que seria um desafio excitante conseguir explorar um personagem, neste caso cinco personagens, durante cinco, seis horas”, disse Stone.

“Isso não é algo que eu consegui fazer muito. Eu atuei um pouco em TV no começo, mas nunca neste formato longo de 10 episódios... Foi um processo realmente divertido”.

Os atores são os grandes astros mais recentes a terem papéis na TV. Exemplos recentes incluem Amy Adams, na série de HBO Sharp Objects, e Julia Roberts, na série Homecoming, que será lançada pela Amazon Studios.