Emissoras exibem arquivos para comemorar os 70 anos da TV no Brasil

A festa dos 70 anos da TV inspirou a comemoração de várias emissoras, que vasculharam seus arquivos em busca de imagens históricas.

Leia Também TV brasileira completa 70 anos em processo de renovação

A Cultura, por exemplo, estreia nesta quinta, 17, às 22h15, a série Os Campeões de Audiência. Com três episódios semanais, o programa busca destacar os profissionais que trabalharam na TV. “São conversas de quem faz a televisão brasileira ser o que é”, explica o diretor Henrique Bacana, lembrando as entrevistas de figuras como Lima Duarte, Betty Faria, Laura Cardoso e Tony Ramos, entre outros.

Já a Globo preparou dois especiais do Globo Repórter - o primeiro vai ao ar na, sexta, 18, depois de Fina Estampa. Esse episódio vai mostrar como tudo começou e ouve relatos de lembranças do primeiro contato com a caixa mágica de sons e imagens. “Vamos mostrar imagens raras, pouco conhecidas do público. As pessoas vão conhecer melhor a TV, saber como ela foi feita e os seus bastidores. No início, a televisão era toda ao vivo. As novelas, os programas e até os comerciais”, conta a apresentadora Glória Maria.

Já o Jornal da Band apresenta até sábado, 19, às 19h20, imagens do arquivo da emissora.

Confira também:

Grandes transmissões da TV brasileira

As principais emissoras nacionais

Grandes nomes da TV

25 novelas marcantes da TV brasileira

15 temas de novelas inesquecíveis