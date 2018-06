Emily Watson vai estrelar série sobre Chernobyl

LOS ANGELES - A HBO e a Sky estão preparando uma minissérie de cinco capítulos chamada Chernobyl, sobre a catástrofe nuclear de 1986 na Ucrânia, que estará protagonizada por Emily Watson, Stellan Skarsgård e Jared Harris.

+++ Sobrevivente do desastre nuclear de Chernobyl relembra momentos de desespero

Segundo um comunicado das duas empresas, esta produção se centrará nas histórias reais de pessoas que trabalharam para limitar os efeitos da explosão de um reator nuclear na usina nuclear de Chernobyl, que provocou a evacuação de 135 mil pessoas das cidades próximas.

+++ Em 30 anos, desastre nuclear de Chernobyl causou prejuízos de US$ 700 bilhões

A radiação afetou mais de cinco milhões de pessoas, principalmente na Rússia, na Ucrânia e na Bielorrússia, segundo a Organização Mundial da Saúde.

+++ Chernobyl, 30 anos de dor e desespero registrados em livro

Com roteiro de Craig Mazin e direção de Johan Renck, Chernobyl começará a ser rodada na Lituânia ainda no segundo trimestre deste ano.

"Estou ansioso para começar a trabalhar com este grupo fantástico de pessoas e estou especialmente emocionada de trabalhar de novo com Stellan", afirmou Emily Watson, que contracenou com o ator sueco em Ondas do Destino (1996), do cineasta dinamarquês Lars von Trier.

+++ 'Chernobyl será perigosa por milhares de anos'

Skarsgård dará vida a um alto dirigente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) encarregado de liderar a resposta de emergência nas primeiras horas após o acidente.

Por sua parte, Watson interpretará uma física que tenta averiguar a razão que provocou o desastre em Chernobyl.