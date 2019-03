Emilia Clarke, de 'Game of Thrones', revela que teve dois aneurismas durante a série

Atriz de Game of Thrones, Emilia Clarke revelou nesta quinta, 21, que ela teve dois aneurismas, e duas cirurgias no cérebro, desde o início de Game of Thrones. Desconhecida antes desse papel, Emilia Clark tinha acabado de filmar sua primeira temporada como Daenerys Targaryen, a "Mãe dos Dragões", na série da HBO, quando teve o primeiro aneurisma, em 2011, aos 24 anos, numa academia de ginástica em Londres. O segundo aneurisma foi em 2013, após a terceira temporada.

"Quando todos os meus sonhos de infâncias pareciam estar se tornando realidade, eu quase perdi minha mente e a minha vida", escreveu em primeira pessoa no artigo publicado na The New Yorker. "Eu nunca contei essa história publicamente, mas agora é a hora." Emilia Clarke disse que teve uma vida saudável, mas que estava sofrendo de estresse quando uma artéria estourou em seu cérebro. Muito disso veio de constantes perguntas em entrevistas coletivas sobre a nudez de sua personagem no primeiro episódio. "Eu sempre ouvia a mesma pergunta: 'Você interpreta uma mulher tão forte, e ainda assim você tira a roupa. Por quê?", ela escreve. "Na minha cabeça, eu respondia: 'Quantos homens eu preciso matar para me provar?"

Ela disse que teve uma hemorragia subaracnoidea, que poderia facilmente ter sido fatal. Ela não podia dizer seu nome completo por semanas depois do ocorrido. A segunda cirurgia, ainda mais invasiva e que envolveu abrir seu crânio, foi realizada após as filmagens da terceira temporada de Game of Thrones. "Parecia que eu tinha estado numa guerra ainda mais horrível que a de Daenerys", ela escreveu.

"Deixei a cirurgia com um dreno saindo da minha cabeça. Partes do meu crânio foram substituídas por titânio. Hoje não dá para ver a cicatriz, mas eu não soube, naquela hora, que ela não seria visível." E ela completa falando sobre a "preocupação constante de ter alguma perda sensorial ou cognitiva." Emilia Clark se recuperou totalmente.