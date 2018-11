Em sua 11ª temporada, série infanto-juvenil ‘D.P.A.’ terá episódios interativos

Ao maior estilo Você Decide, os telespectadores da série infanto-juvenil D.P.A. - Detetives do Prédio Azul, exibida pelo canal pago Gloob, vão poder escolher como terminam alguns episódios da nova temporada da série, a 11ª, que estreia nesta segunda-feira, 5. A escolha será feita pelas redes sociais.

Ao todo, serão cinco episódios interativos, que serão exibidos às sextas-feiras, entre o dia 9 de novembro e 7 de dezembro. Como de costume, os episódios da série apresentam um mistério e um culpado - e vai ser o público o responsável por escolher quem é o “vilão” do dia, por meio de uma enquete no Instagram.

Por conta da interação, o canal Gloob vai entrar ao vivo, pela primeira vez desde a sua criação, nestas sextas-feiras. O elenco vai se reunir para comandar a enquete, tanto no canal linear, quanto por meio da plataforma YouTube. “Brinco que ao vivo é a parte mais gostosa da TV, agora vamos ter aquele frio na barriga”, diz a diretora de conteúdo e programação da Unidade Infantil da Globosat, Paula Taborda dos Guaranys.

Segundo Paula, apesar do sucesso de audiência de D.P.A., série que já ganhou até mesmo as telonas, no ano passado, era hora de trazer uma mudança. “É a 11ª temporada, tínhamos o desafio de fazer alguma coisa diferente”, acredita. “Já estamos trabalhando nessa interatividade há mais de um ano, junto com a autora, Flávia Lins, que escreveu os finais duplos.”

Durante a semana, o elenco fará alguns flashes ao vivo na programação para lembrar do episódio interativo. Às sextas, ficará ao vivo no YouTube durante todo o episódio e entrará no ar na TV durante os intervalos do programa. Na primeira interação, devem estar presentes os atores mirins Pedro Henriques Motta, o Pippo, Anderson Lima, o Bento, e Nicole Orsini, a Berenice, além de dois membros adultos do elenco.

Mesmo antes da estreia da 11ª temporada, o canal Gloob revela já ter renovado a série D.P.A. por mais, pelo menos, duas temporadas. Um novo filme também já está nos planos, mas ainda em fase de negociações.