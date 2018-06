Guta Stresser faz em 'Malhação: Vidas Brasileiras' sua estreia em novelas

A nova temporada de Malhação, Vidas Brasileiras começa nesta quarta-feira, 7, com a estreia da atriz Guta Stresser, a inesquecível Bebel de A Grande Família, em novelas.

Após 14 anos no seriado, e com participações em produções como Amorteamo e Mister Brau, Guta vive agora a doméstica Rosália, que trabalha na mansão de Isabela (Ana Beatriz Nogueira), onde ajudou a cuidar da filha dos patrões, Pérola (Rayssa Bratillieri). As coisas na casa mudam quando o marido de Isadora, vivido por Edson Celulari, é preso por corrupção e a filha de Rosália, Maria Alice (Alice Milagres), chega ao Rio de Janeiro para cuidar da mãe, que está com um problema nas costas por conta do esforço físico.

“Estou adorando o papel, é um presente poder dar voz a essa personagem”, diz Guta ao Estado. “Ela é aquela pessoa que quase faz parte da família, é tratada como se fosse, mas não é bem assim.” A chegada de Maria Alice à casa vai mexer com Pérola. “Rosália fica um pouco dividida, ela não quer problemas com Pérola, porque tem muito amor por ela também.”

Para se preparar para a personagem, Guta teve uma inspiração em casa, com sua diarista, Cláudia, que também sofre com um problema crônico por conta da profissão. “A gente conversa muito e eu aprendo bastante sobre o ofício”, revela a atriz. “A história dela é de superação, assim como a de Rosália.”

Veterana, Guta, porém, não deixa de sentir ansiedade com o novo trabalho, principalmente por estar acompanhada de tantos atores jovens – 17 estreiam na TV nesta temporada de Malhação, que vai focar na história de cada um deles a cada quinzena. “A convivência com o elenco jovem é muito gratificante”, explica Guta, de 45 anos, que relembra sua estreia. “Tenho uma identificação muito forte, me faz sentir reconectada com a minha primeira experiência.”

“Eles têm tanto amor e vontade de agarrar a oportunidade, depois de terem passado pelos testes, que isso nos contagia”, completa.

Trilha sonora

Sacha Amback, produtor musical de Malhação: Vidas Brasileiras, ao lado de Rogério Vaz, convidou Ney Matogrosso, com quem trabalha como diretor artístico, para participar da trilha da novela. O cantor regravou a música Sorte, composta por Celso Fonseca, e famosa com Gal Costa e Caetano Veloso, acompanhado de um quarteto de cordas.

Ney Matogrosso já havia falado com Sacha sobre sua vontade de regravar a música e topou a versão com cordas, que é exclusiva para a novela. “Depois eu vou gravar novamente numa versão mais pop”, revela ao Estado. O cantor gosta do fato de a música estar num programa voltado para o público jovem. “Acho ótimo, alguém dizer que o outro dá sorte é lindo.”