Em 62 anos de TV, Silvio Santos viveu inúmeros momentos marcantes

O apresentador Silvio Santos, que completará 90 anos de idade em dezembro de 2019, está na TV desde 1958. Ele já passou por inúmeros momentos emocionantes, polêmicos e divertidos no ar. Relembre alguns deles a seguir, em vídeo.

E o bambu?

"Lá vem besteira...", disse Silvio Santos ao ser questionado por uma criança que participava de seu programa sobre qual seria a "diferença entre o poste, a mulher e o bambu".

"O poste dá à luz em cima, a mulher dá à luz em baixo", respondeu a jovem. "E o bambu?", questionou Silvio Santos. A resposta, com um palavrão, arrancou risos da plateia.

Reconciliação com Carlos Alberto de Nóbrega

Em 1987, Silvio Santos contratou Carlos Alberto de Nóbrega, com quem estava brigado, e foi ao programa A Praça É Nossa para fazer um discurso sobre Manoel de Nóbrega.

"Você hoje está sentado neste banco, Carlos. Se não fosse ele [Manoel]. nós não teríamos este banco e nem esta televisão. Você não veio só como redator, só como artista. Porque redatores e artistas nós encontramos no Brasil, Estados Unidos, Argentina...", afirmou.

Na sequência, Silvio concluiu, levando Carlos Alberto às lágrimas: "Você veio como meu irmão, como meu amigo. Uma pessoa que vai me ajudar a fazer aquilo que seu pai gostaria de fazer comigo."

Recado direto a Roberto Marinho

Inconformado com uma política da TV Globo de não permitir que artistas de fora da emissora tivessem seus comerciais veiculados na emissora, Silvio Santos fez um longo protesto falando diretamente para Roberto Marinho em seu programa na década de 1980.

Durante o Troféu Imprensa de 1987, quando Jô Soares foi ao palco retirar seu prêmio, o humorista leu um artigo criticando a atitude do então presidente do grupo Globo. Ele foi acompanhado por Silvio: "É uma pena que a Rede Globo de televisão tenha esse procedimento. É uma pena".

Apoio de Jânio Quadros

Em 1988, Silvio Santos entrevistou Jânio Quadros, à época, prefeito de São Paulo. Ao citar a possibilidade de se lançar como candidato ao cargo, o apresentador recebeu elogios do ex-presidente.

"Pouca gente deve conhecer essa cidade como o senhor. O senhor não é um político partidário, um político profissional. Isso vai representar um grande apelo ao povo", afirmou Jânio.

O sequestro de Silvio Santos

No começo dos anos 2000, após o episódio do sequestro que envolveu sua filha, Patricia Abravanel, Silvio Santos fez um relato sobre fé e agradeceu às pessoas que oraram por uma boa resolução no caso do sequestro de sua filha.

Em outra ocasião, diante da presença de Sérgio Mallandro, o apresentador fez piada sobre a situação, comparando atitudes do sequestrador a termos do Show do Milhão, como "pulos", "cartas" e até um trocadilho com o nome do ex-governador Geraldo Alckmin.

Bronca em Rachel Sheherazade

Durante o Troféu Imprensa 2017, Silvio Santos deu uma bronca na apresentadora Rachel Sheherazade: "Você foi contratada para ler notícias, não foi contratada para dar sua opinião. Se você quiser fazer política, compre uma estação de televisão e vá fazer por sua conta.

A jornalista, então, afirmou que foi contratada para opinar nos telejornais, ao que Silvio rebateu: "te chamei você continuar com a sua beleza e sua voz para ler as notícias no teleprompter, não foi para você dar a sua opinião".

Assédio a Claudia Leitte

Durante o Teleton 2018, Silvio Santos protagonizou comentários que foram vistos como machistas e deixaram sua convidada, a cantora Claudia Leitte, visivelmente constrangida.

Após ter dito que Claudia "veio quase sem nada" ao programa e fazer repetidos elogios à aspectos físicos da cantora, ela pediu um abraço. "Esse negócio de ficar dando abraço me excita e eu não posso ficar excitado [risos]", respondeu Silvio, se negando a se aproximar.

"No sentido feliz, da palavra, de euforia?", tentou consertar a cantora, antes que Silvio emendasse: "Não é euforia, não, é excitação, mesmo".

"Da maneira como você está se apresentando dá vontade de sair da poltrona, tomar uns chopes, umas cervejas, e depois...", disse Silvio, conforme chegava mais perto da cantora, antes de concluir falando em "procurar um conforto".

O caso teve bastante repercussão crítica ao apresentador, e até Claudia Leitte e seu marido, assim como diversos outros artistas, se posicionaram em suas redes sociais. "Eu fui sincero, o que eu vou fazer? Ela vem bonita perto de mim...", afirmou Silvio posteriormente.

Acusação de racismo

Em 2019, Silvio Santos foi acusado de racismo após ter tirado o prêmio de uma mulher negra, que havia sido escolhida a melhor cantora do dia pela votação do auditório com esmagadora maioria: 84 votos, diante de 8 da segunda colocada (clique aqui para ler mais sobre o caso).