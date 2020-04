Elmo e Lin-Manuel Miranda se unem em especial de 'Vila Sésamo' sobre coronavírus

Elmo e Come Come querem atingir as crianças pequenas, confusas por ficarem presas em casa durante a epidemia de coronavírus, com um episódio especial de Vila Sésamo que será exibido na próxima semana.

O criador do musical Hamilton, Lin-Manuel Miranda, e as atrizes Anne Hathaway e Tracee Ellis Ross serão os convidados famosos do episódio de 30 minutos Vila Sésamo: Elmo’s Playdate, que visa divertir as crianças e suas famílias em momentos de incerteza, disseram WarnerMedia e Sesame Workshop na quarta-feira.

“Esperamos que ‘Vila Sésamo: Elmo’s Playdate’ entretenha e encante as famílias em um momento em que tantas pessoas se sentem isoladas e sobrecarregadas pelos eventos atuais”, disse Steve Youngwood, presidente da Sesame Workshop.

O programa de 14 de abril, em um estilo de videoconferência que se tornou familiar devido às restrições de isolamento social impostas em meio ao surto de coronavírus, será transmitido por HBO, PBS Kids e outros canais de televisão da WarnerMedia. Será transmitido na Austrália, Canadá e Reino Unido em uma data posterior.

No episódio, os personagens Elmo, Grover, Come Come e a mágica Abby Cadabby encontrarão novas maneiras de brincar e aprender juntos através de músicas, jogos e danças.

Escolas e creches foram fechadas em vários países, deixando pais e familiares no papel de professores enquanto trabalham em funções essenciais ou em casa.