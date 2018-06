Ellen DeGeneres volta à comédia stand-up após 15 anos

LOS ANGELES - Ellen DeGeneres está voltando às suas raízes, fazendo sua primeira turnê de comédia stand-up em 15 anos, em uma série limitada de apresentações na Costa Oeste dos Estados Unidos em agosto.

A atriz e apresentadora de TV vai visitar três cidades durante oito noites, disseram nesta quinta-feira produtores da Live Nation.

DeGeneres, de 60 anos, começou sua carreira na década de 1980 como comediante stand-up na sua cidade natal, Nova Orleans, antes de lançar sua série de comédia Ellen, na qual sua personagem se assumiu gay em 1997 e se tornou a primeira personagem abertamente lésbica na TV.

Desde então, a ativista de direitos LGBT se tornou uma das apresentadoras mais populares dos EUA com The Ellen DeGeneres Show, vencendo 30 prêmios Emmy. Ela também apresentou duas vezes a cerimônia anual do Oscar e a premiação Emmy.

DeGeneres não disse o motivo pelo qual decidiu voltar aos palcos depois de tantos anos, mas as apresentações vão formar a base de um especial de comédia da Netflix, que será exibido ainda neste ano.

A turnê vai passar por San Diego, San Francisco e Seattle, de 10 a 23 de agosto.