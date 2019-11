Ellen DeGeneres receberá Globo de Ouro pelo conjunto da obra na TV

LOS ANGELES - A comediante Ellen DeGeneres receberá um Globo de Ouro pelo conjunto da obra no ano que vem, um reconhecimento à sua carreira de 25 anos na televisão norte-americana, disseram organizadores nesta segunda-feira.

DeGeneres, de 61 anos, será a segunda homenageada do Prêmio Carol Burnett, oferecido à própria Burnett na cerimônia de janeiro do Globo de Ouro.

Uma das celebridades lésbicas mais proeminentes, DeGeneres iniciou a carreira no stand-up e depois migrou para a TV. Atualmente ela comanda o talk show The Ellen DeGeneres Show.

“Além de seu sucesso na televisão, ela é uma atiista e filantropa, emprestando sua voz àqueles que não a têm e espalhando gentileza e alegria graças ao poder de sua plataforma”, disse Lorenzo Soria, presidente da Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA), que concede os Globos de Ouro.

DeGeneres já recebeu as duas maiores honrarias dos Estados Unidos – a Medalha Presidencial da Liberdade e o Prêmio Mark Twain de Humor Americano.

Além de seu trabalho na TV, DeGeneres dublou a peixinha neurótica Dory nas animações Procurando Nemo e Procurando Dory.

O Prêmio Carol Burnett foi criado pela HFPA em reconhecimento à nova Era de Ouro da TV norte-americana – mais de 500 programas roteirizados são transmitidos em plataformas convencionais ou de streaming a cada ano.

A cerimônia do Globo de Ouro, que premiará atrações da TV e do cinema, acontecerá em Beverly Hills no dia 5 de janeiro de 2020.