Elizangela tem alta após sequelas respiratórias da covid

A atriz Elizangela, de 67 anos, recebeu alta ontem, dia 23, do Hospital Municipal José Rabello de Mello, onde estava internada por complicações causadas pela covid-19. Ela chegou ao hospital com o vírus já desativado, no dia 19.

"Ela mesma confirmou que não tomou nenhuma dose da vacina, inclusive é antivacina. Teve covid, já chegou na unidade recuperada, mas com as sequelas pulmonares que ocasionaram a complicação do estado respiratório dela", disse a assessoria da prefeitura de Guapimirim, no Rio de Janeiro, na hora de sua internação.

A atriz tem enfisema pulmonar. Ao chegar no hospital, Elizangela tinha dificuldade para respirar e baixa saturação de oxigênio.

Apesar da alta, ela ainda fará uso de oxigênio em casa. "A atriz recebeu alta médica, já está em casa, mas ainda realiza uso de suporte de oxigênio. Vai precisar por uma semana", confirmou a assessoria da cidade por meio de nota.